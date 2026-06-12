ミランにとって時間は味方ではない。ラルフ・ラングニックはジェリー・カルディナーレ側近からの最終回答を待ち疲れ、交渉から離れる方針を強めている。 彼は監督だけでなくスポーツディレクターの決定でも一歩も譲らない姿勢を示した。さらに、ズラタン・イブラヒモビッチとの対立は、自身のスタッフとビジョンをユース部門や「ミラン・フトゥーロ」にも導入したいという要求に起因している。
Calciomercato
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ミランとラングニックの交渉は決裂へ。監督はロッソネリの対応を待つのにうんざりしている。
ラルフのコレクション
ラングニック側近筋は、ミランが接触した以上、構想を示すべきだったと明かす。ウィーンで2度開かれた会談で、彼は技術面での全権限を求め、イブラヒモビッチらへの介入を拒んだ。
交渉の余地はあったが、時間は足りなかった。オーストリアサッカー連盟からの契約延長オファーを聞く義務もあり、2週間で結論を出すのは難しかったのだ。
これからどうなるのか
ラングニックは数時間以内にミランへ正式に通告すると見られ、ミランは計画を見直す必要がある。スポーツディレクターはオゼクとプラネス（ユヴェントスも関心）の2候補から選ぶ方向だが、先週以降接触はない。 キャンプ開始まで1ヶ月を切っており、ミランは他クラブに遅れを取らないためにも手続きを急ぐ必要がある。監督候補はグラスナーで、ランニックの去就は依然として決まっていない。