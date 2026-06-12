ミランとラングニックの交渉は決裂へ。監督はロッソネリの対応を待つのにうんざりしている。

ラングニック側近筋は、ミランが接触した以上、構想を示すべきだったと明かす。ウィーンで2度開かれた会談で、彼は技術面での全権限を求め、イブラヒモビッチらへの介入を拒んだ。





交渉の余地はあったが、時間は足りなかった。オーストリアサッカー連盟からの契約延長オファーを聞く義務もあり、2週間で結論を出すのは難しかったのだ。