ルチアーノ・スパレッティは明確な考えを示している。各ポジションに「コピー」のような2人の選手を求めており、そうすることで健全な競争を生み出し、チーム全体のパフォーマンス向上につなげたい考えだ。ユヴェントスは以前から、守備陣の前に置けるフィジカルと安定感を備えた「防波堤」型のセントラルMFを求めており、マヌエル・ロカテッリやケフラン・テュラムの代役、あるいは彼らと並べて起用できる選手を望んでいる。

フランク・ケシエの名前が以前から第一候補だったが、アモリモがフランス人選手をミランの構想外リストに入れる決断を下した直後、フォファナの代理人がユヴェントス首脳陣に接触し、元モナコのトリノ行きを提案した。

さらに、ガッティとルガーニの退団が見込まれていることから、移籍市場閉幕までに右利きのセンターバックも有力な補強候補となり得る。そしてSky Sportによると、ミラン退団が見込まれているフィカヨ・トモリも再び獲得候補に浮上している。