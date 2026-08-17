ミランとユヴェントスの両クラブでは、ルベン・アモリムとルチアーノ・スパレッティの両指揮官が、ある理由から、あるいは別の理由から、開幕まで7日を切った今なお2クラブのスカッドに残りながら、実質的には戦力外と見なされている選手たちへの対応に追われている。
その中には、ミランではユスフ・フォファナ、ユヴェントスではニコ・ゴンサレスがいる。2人はそれぞれ異なる理由で構想外となっているが、日を追うごとに、ライバルクラブにとって2つの好機となる可能性がある。
ミランとユヴェントスの両クラブでは、ルベン・アモリムとルチアーノ・スパレッティの両指揮官が、ある理由から、あるいは別の理由から、開幕まで7日を切った今なお2クラブのスカッドに残りながら、実質的には戦力外と見なされている選手たちへの対応に追われている。
その中には、ミランではユスフ・フォファナ、ユヴェントスではニコ・ゴンサレスがいる。2人はそれぞれ異なる理由で構想外となっているが、日を追うごとに、ライバルクラブにとって2つの好機となる可能性がある。
ルチアーノ・スパレッティは明確な考えを示している。各ポジションに「コピー」のような2人の選手を求めており、そうすることで健全な競争を生み出し、チーム全体のパフォーマンス向上につなげたい考えだ。ユヴェントスは以前から、守備陣の前に置けるフィジカルと安定感を備えた「防波堤」型のセントラルMFを求めており、マヌエル・ロカテッリやケフラン・テュラムの代役、あるいは彼らと並べて起用できる選手を望んでいる。
フランク・ケシエの名前が以前から第一候補だったが、アモリモがフランス人選手をミランの構想外リストに入れる決断を下した直後、フォファナの代理人がユヴェントス首脳陣に接触し、元モナコのトリノ行きを提案した。
さらに、ガッティとルガーニの退団が見込まれていることから、移籍市場閉幕までに右利きのセンターバックも有力な補強候補となり得る。そしてSky Sportによると、ミラン退団が見込まれているフィカヨ・トモリも再び獲得候補に浮上している。
一方のミランは、ゴンサロ・ラモスの後方に位置する2列目の大刷新を完了させたいと考えている。残留が確実なのはプリシッチだけで（ロフタス＝チークはジョーカー的存在）、ヌクンクとレオンはいずれも依然として放出候補に挙がっており、退団となれば代役を確保しなければならない。補強候補のモレイラはその位置でもプレーできるが、ウイングバックとしても起用可能であり、そうなると少なくとももう1人、できれば左利きの選手を獲得する必要があるのは明らかだ。
そこで浮上するのがニコ・ゴンサレスだ。本人の意に反してアトレティコ・マドリーへのレンタルから復帰したこの選手は、シメオネのもとへ戻ることを望んでおり、トリノに残る意思がないことをすでにスパレッティにも伝えている。代理人たちは、彼を再びアトレティコ・マドリーの選手にできる最後の余地があるかを見極めつつ、ミランにも売り込みをかけており、ミランも完全に扉を閉ざしたわけではない。
そして、Tuttosportが報じたように、日が経ち移籍市場の終了が近づくにつれて、両選手による直接交換の可能性は、見過ごせない選択肢になり始めるだろう。もちろん、両者の移籍金評価の差を整理する必要はあるが、その開きは決定的というほどではない。フォファナとニコ・ゴンサレスの交換は、まだ具体性を帯びたものではないものの、十分に実現可能なアイデアとして残っている。同じことは、トモリについても言えるかもしれない。
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