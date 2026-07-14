ミランとモドリッチ、残留へ前進。期待高まる。

アモリム監督にとって、モドリッチは第一選択肢でも不動のレギュラーでもない。それでもチームの成長や試合の局面を乗り切る上で、彼の存在は不可欠だ。 「モドリッチは我々が引き留めたい選手だ。彼とは2回話し合ったし、これからも何度でも話し続けるつもりだ」と監督は記者会見で語った。 「彼は良いプレーを見せてくれた。我々にとって重要な存在だと思う。 全試合に出場するとは約束できませんが、来シーズンも頼りにしています。理事会も残留を望んでおり、早期の決断を期待しています」。