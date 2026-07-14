ルカ・モドリッチは来季もミランに残る見込みだ。最終判断は間近だが、合意へ着実に進んでいる。 ここ数週間、双方は連絡を続け、ミランはカルディナーレとアモリムを通じて説得を継続。モドリッチは時間を要したが、CL出場権がなくても扉を閉ざさなかった。現時点では引退は現実的な選択肢ではなく、彼はプレーを続けたいと考えており、家族もミラノでの生活に満足している。
Calciomercato.com
翻訳者：
ミランとモドリッチ、残留へ前進。期待高まる。
アモリム、モドリッチに期待
アモリム監督にとって、モドリッチは第一選択肢でも不動のレギュラーでもない。それでもチームの成長や試合の局面を乗り切る上で、彼の存在は不可欠だ。 「モドリッチは我々が引き留めたい選手だ。彼とは2回話し合ったし、これからも何度でも話し続けるつもりだ」と監督は記者会見で語った。 「彼は良いプレーを見せてくれた。我々にとって重要な存在だと思う。 全試合に出場するとは約束できませんが、来シーズンも頼りにしています。理事会も残留を望んでおり、早期の決断を期待しています」。
給与は下がるのか？
モドリッチは、中心的な役割でなくてもミランに残る方向で考えを固めつつある。契約条件の詳細は未定だが、金銭面は問題にならないだろう。昨年と比べて年俸が削減される可能性が高い。一昨年の夏、彼は年俸350万ユーロ（手取り）の1年契約を結んでおり、総額（総支給額）は648万ユーロだった。
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