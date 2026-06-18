ミランのパオロ・スカローニ会長は、ミラノの米国総領事館主催イベントで、サン・シーロ新スタジアムについて「計画は順調だ。秋に概要を発表し、建築家と外観を披露する。ミラノ市民の関心を集めるだろう」と語った。 このスタジアムは唯一無二のものであり、ミラノが誇りに思う施設となるでしょう。計画はクラブと株主が綿密に検討しており、特にレッドバード社が数多くのスタジアム建設で培った知見を生かし、ここ数か月で大きな貢献をしてくれました」。
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ミランとインテル的新スタジアム、スカローニ氏：「他とは一味違う。秋に発表される予定だ」
ユニコ・スタジアム
「このスタジアムは他とは違い、ミラノの誇りとなる。ミラノは世界一美しいスタジアムを持つ権利があり、それを実現する。マウラ？ 取得するつもりはない。交渉もしていない」。
大規模プロジェクト
ミラノの都市計画調査について、市長は満足そうに語っていた。 ミラノには大規模プロジェクトが必要で、それを運用する側も市民も理解しやすい明確でシンプルなルールが不可欠です。私たちのスタジアムが好例で、今後長年にわたりミラノで建設される最大規模のプロジェクトの一つであり、私は長年その進捗を見守ってきました」。