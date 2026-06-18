ミランとインテル的新スタジアム、スカローニ氏：「他とは一味違う。秋に発表される予定だ」

ミランのパオロ・スカローニ会長は、ミラノの米国総領事館主催イベントで、サン・シーロ新スタジアムについて「計画は順調だ。秋に概要を発表し、建築家と外観を披露する。ミラノ市民の関心を集めるだろう」と語った。 このスタジアムは唯一無二のものであり、ミラノが誇りに思う施設となるでしょう。計画はクラブと株主が綿密に検討しており、特にレッドバード社が数多くのスタジアム建設で培った知見を生かし、ここ数か月で大きな貢献をしてくれました」。



