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San Siro Stadiumgetty
翻訳者：

ミランとインテルがサン・シーロの解体に向けて考えている案。最後のシーズンで使われた古い座席を、シーズンチケット保有者に譲渡へ。

ACミラン

公式文書には、メアッツァの6万席超をシーズンチケット保有者に販売、または譲渡する案が記されている。解体は約18カ月続き、10段階の作業工程に沿って進められる。

サン・シーロの記憶を、シーズンチケット保有者の自宅へ直接届ける案が浮上している。将来的なサン・シーロの部分解体に伴うさまざまな案の中には、スタジアムで最後のシーズンを戦ったシーズンチケット保有者に、古い座席を販売または譲渡するという案もあり、スタジアムの一部を物理的な記念として手元に残せるようにする考えだ。

これは、専門サイト『Calcio e Finanza』が確認したこのプロジェクトに関する公式文書で明らかになったもの。文書では、この取り組みがどのような形で実施される可能性があるかについても詳しく記されている。

  • 時期

    この作業は、構造物の解体に先立って実施される見通しだ。専用日を設けて管理の下で行われ、事前予約、エリアごとに整理された入場、スタッフの監督、補助付きまたは管理された取り外し、そして追跡可能な形での座席の引き渡しを通じて進められる。現時点では、座席が実際に販売されるのか、それとも無償で譲渡されるのかは、まだ決まっていない。実際、資料ではなお検討段階の可能性として記されている。ただ、すでに最初の試算は存在する。想定収容数7万5817席のうち、80％の回収、すなわち6万654席が見込まれている。各座席あたりのプラスチックの平均重量を約4.5キログラムとすると、この作業によって約273トンのプラスチックが廃棄物の流れに入るのを防ぐことができると、『Calcio e Finanza』は伝えている。

    • 広告

  • サン・シーロはどのように解体されるのか

    座席の売却は、はるかに複雑な工事の最初の段階にすぎないことになる。実際、文書ではメアッツァの解体について、技術面、環境面、物流面で高度に複雑な作業と定義している。というのも、工事は新スタジアムがすでに供用開始した後に始まり、イベント開催時のファンの入退場と共存しながら進めなければならないためだ。

    目標は、管理された解体を実施することであり、同時に粉じん、騒音、振動を抑え、可能な限り多くの資材を回収し、がれきを外部へ運び出すのに必要なトラックの台数を減らすことを目指している。

    実際の構造物に手を付ける前には、ストリップアウト、つまり個別に取り外せるものをすべて選別して撤去する工程が予定されている。対象として挙げられているのは、空調設備、電気設備、データネットワーク、防火設備、給排水衛生設備、冷却機器で、これらからは事前に冷媒ガスを回収しなければならない。

    その後、本格的な解体が始まる。文書で示された工程は以下の通り。

    • 工事現場の設置。
    • 建築部材および設備のストリップアウト。
    • 第1層の解体。
    • 第2層の解体。
    • 第3層の解体。
    • コンクリート梁の撤去。地上まで下ろした後に解体する。
    • 鋼製梁の撤去。これもその後、地上で処理される。
    • 掘削機による破砕。
    • その後、設備を通じた処理。
    • エリアの最終復旧。

    これら一連の作業の期間は、約18カ月とされている。

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