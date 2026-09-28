ジョアン・フェリックスの復活。 欧州復帰の可能性を否定しておらず、バルセロナを自身の夢だと表現している。だがその一方で、アル・ナスルのファンを夢見心地にさせている。このポルトガル人タレントは、元ミランとしての期待外れに終わった経験を経て、クリスティアーノ・ロナウドとプレーするためサウジアラビアへ移った。だが今この瞬間、ポルトガル代表のCR7は彼のことだ。サウジリーグは彼に継続性と自信を取り戻させたが、ベンフィカ、アトレティコ・マドリー、チェルシーに在籍した1999年生まれのこの選手は、まだ26歳にして欧州サッカーでの経験が終わったとはまったく考えていない。目標は再びバルセロナのユニフォームをまとうことであり、2023-24シーズンには同クラブで7ゴールを記録した。
ミランで失敗も、アル・ナスルで復活。ジョアン・フェリックスはポルトガルのCR7だ。そしてバルセロナ移籍を望んでいる
ミランでの失敗、アル・ナスルでの再出発
チェルシーから5000万ユーロでリヤドへ移籍したのは2025年夏。ミランの一員として過ごしたセリエAでの半年間の失敗の後だった。同胞セルジオ・コンセイソン監督の下では15試合でわずか2ゴールに終わったが、その後はまさにロナウドとともにチームをけん引する存在となり、アル・ナスルのサウジ・プロリーグ優勝に大きく貢献。リーグ戦33試合で3度のハットトリック、2度の2得点を含む20ゴールを記録した。今年も昨季同様、最高のスタートを切っている。リーグ戦で4ゴール、ポルトガル代表では2試合で2ゴール。ウェールズ戦とノルウェー戦で決めたその2得点はいずれも、ポルトガルの2連勝を決定づけるものだった。
CR7以上だ
そして今、意思を明確にした。再びヨーロッパでプレーし、再びチャンピオンズリーグで戦うこと、できればすでに来季から。世界最高のクラブと渡り合うためだ。ピッチ内外で大きく成長し、2019年のアトレティコ・マドリー移籍で世界を驚かせたあの少年とは、もはや違う。移籍は1億2000万ユーロの契約解除条項の支払いに加え、取引に伴う財務コストとしてさらに600万ユーロが支払われる形で成立し、アトレティコ・マドリー史上最高額の補強であると同時に、サッカー史上でも屈指の高額移籍となった。この移籍によって彼は、クリスティアーノ・ロナウドを上回る史上最高額のポルトガル人選手となった。
バルセロナの夢
また、憧れであり手本でもあるクリスティアーノ・ロナウドとクラブ、そして代表でチームメートになれる可能性も重要だった。目標は、彼の通算1000ゴール目をアシストすることだ。まだプレーしていないクラブはどこか？ バルセロナだ。「あのクラブでプレーできただけで本当に幸せだった。子どもの頃からの夢で、父や兄の夢でもあった」。そしてミランは？ レンタル移籍だったことに加え、ミランにとって難しいシーズンに加わったこともあり、適応に苦しんだ。
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