ジョアン・フェリックスの復活。 欧州復帰の可能性を否定しておらず、バルセロナを自身の夢だと表現している。だがその一方で、アル・ナスルのファンを夢見心地にさせている。このポルトガル人タレントは、元ミランとしての期待外れに終わった経験を経て、クリスティアーノ・ロナウドとプレーするためサウジアラビアへ移った。だが今この瞬間、ポルトガル代表のCR7は彼のことだ。サウジリーグは彼に継続性と自信を取り戻させたが、ベンフィカ、アトレティコ・マドリー、チェルシーに在籍した1999年生まれのこの選手は、まだ26歳にして欧州サッカーでの経験が終わったとはまったく考えていない。目標は再びバルセロナのユニフォームをまとうことであり、2023-24シーズンには同クラブで7ゴールを記録した。