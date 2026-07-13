ミランでンクンクが再出発。アッレグリからアモリムへ監督交代で何が変わり、移籍市場にどんな影響が。

2026/2027シーズンを前に、クリストファー・ンクンクはロッソネロ1年目の不振をリベンジすべく、新たな姿を示す覚悟だ。 昨夏、市場終了間際に加入した1998年生まれのFWは、チェルシーでのプレシーズンに参加できず出遅れた。それでもセリエA32試合で7ゴール3アシストを記録したが、パフォーマンスは安定しなかった。 オフには個人トレーニングでフィジカルを強化。その姿がネット上で話題となり、パリ・サンジェルマンやライプツィヒでプレーしたフランス人ストライカーが、ルーベン・アモリム監督率いる新ミランで価値を示そうとしていることが伝わってきた。