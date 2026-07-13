2026/2027シーズンを前に、クリストファー・ンクンクはロッソネロ1年目の不振をリベンジすべく、新たな姿を示す覚悟だ。 昨夏、市場終了間際に加入した1998年生まれのFWは、チェルシーでのプレシーズンに参加できず出遅れた。それでもセリエA32試合で7ゴール3アシストを記録したが、パフォーマンスは安定しなかった。 オフには個人トレーニングでフィジカルを強化。その姿がネット上で話題となり、パリ・サンジェルマンやライプツィヒでプレーしたフランス人ストライカーが、ルーベン・アモリム監督率いる新ミランで価値を示そうとしていることが伝わってきた。
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翻訳者：
ミランでンクンクが再出発。アッレグリからアモリムへ監督交代で何が変わり、移籍市場にどんな影響が。
絶好のチャンス
アッレグリ体制下で戦術や出場機会の継続性に課題があったンクンクだが、新監督就任でロッソネロの中心候補に躍り出た。新監督は3-4-2-1を採用し、CF後ろに利き足が異なる2人の攻撃的MFを置く戦術で彼らの能力を引き出す。 プリシッチはW杯で目立った活躍がなく、脛骨の微小骨折で数週間離脱。この隙に、プレシーズンでアモリム監督の信頼を得て序列上昇を狙う絶好の機会となる。
1月はまだ先だ
ミランは左利きの選手補強を検討しており、ラファエル・レアオの移籍も確実視されている。そのため、クリストファー・ンクンクの去就は今回の移籍市場のオファーに左右されない可能性がある。 昨年1月、1998年生まれの彼はフェネルバフチェを率いていたドメニコ・テデスコ（ライプツィヒ時代から高く評価）の獲得候補だった。2025年夏に支払われる3700万ユーロ＋ボーナスに近いオファーがあれば、ミランは手放すつもりだった。
何が変わったのか
現在、状況は一変した。ンクンクはデシャン監督の下でW杯代表の定位置を確保していたが、厳しい1年を過ごしたことで代表入りできなかった。現時点で高額移籍金を払うクラブは現れていない。 ――彼は2030年まで年俸500万ユーロ（税引き後）＋ボーナスを受け取っている――。チェルシーでの不振とミランでの苦難のシーズンを経て、再起が急務だ。ミランのシーズンが開幕し、ンクンクにとって今日が新たな出発点となるかもしれない。
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