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FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ミランが4-0で圧倒し、ザルツブルクで復活。アモリムは大幅な変更を加え、シセのハットトリックを引き出す

ACミラン
RBザルツブルク
UEFAヨーロッパリーグ
RBザルツブルク 対 ACミラン
セリエ A

ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2戦、ザルツブルク対ミランをチェック。

巻き返しと雪辱を期す一戦となるはずだった。それはミランだけでなく、チャンピオンズリーグの2日間で4戦全敗という痛手を負ったイタリアサッカー界全体にとっても同じだった。そしてミランは期待を裏切らず、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2節でザルツブルクのホームに乗り込み、圧巻の4-0で勝利を収めた。

ピッチの各所で大幅な選手の入れ替えがあったにもかかわらず、ルベン・アモリム率いる選手たちは序盤から試合を支配した。90分以上を通じて相手にほとんどチャンスを与えず、決して堅固とは言えないオーストリアのチームの守備が隙を見せるたびに得点につなげた。主役となったのはアルファジョ・シセ。ハットトリックで、自身とクラブの記録を打ち立てた。シセは大会でハットトリックを達成した最年少のイタリア人となり、クラブにとっても2017年にアンドレ・シウバがアウストリア・ウィーン戦で達成して以来のハットトリックだった。さらに、勝負がすでに決した後には、途中出場のゴンサロ・ラモスがゴールを加えた。


アモリムは控え選手の多くを信頼して起用。カマルダ、ハッチンソン、ロフタス＝チーク、ヤシャリ、そしてシセを先発させ、主力中の主力からはラビオだけをピッチに送り出した。フランス人MFが絶対的なリーダーとしてのプレーを見せたこともあり、この選択は完全に奏功した。シセはまず15分、ゴール前での抜け目なさを発揮して先制。続いて32分には、バルテザーギのダイレクトのアシストを仕留めた。後半には、ラビオの見事なプレーからオフサイドラインぎりぎりで抜け出し、フィリッポ・インザーギを思わせる3点目を決めた。ザルツブルクは個人でも組織でもミスを重ね、ミランはそれを難なく生かした。72分にはヤシャリがペナルティエリア際でボールを奪い、ゴンサロ・ラモスに4-0とするボールを託した。終盤の唯一のマイナス材料は、フィリッポ・テラッチャーノの軽率なプレーだ。シュミットを背後から押し、レッドカードで一発退場となった。


大差をつけた説得力ある勝利は、ミランとアモリムにとって大きな追い風となった。サッスオーロとの引き分け、そしてベンフィカとの欧州初戦で喫した0-2の敗戦を、それぞれ過去のものにした。順位表をめぐる状況も今はそれほど厳しくない。ミランはプレーオフ圏内に完全に戻り、ベスト16への直接進出圏内も十分に手が届く位置にある。


ザルツブルク 0-4 ミラン

得点者：15分 シセ（ミラン）、33分 シセ（ミラン）、49分 シセ（ミラン）、72分 ラモス（ミラン）

  • ゴールと主なプレー

    83分 テラッチャーノにレッドカード：ミランがFKを生かせず、ザルツブルクが縦に速いカウンター。後方からシュミットを追ったテラッチャーノが、開いた手で背中を押して倒す。フェスニッチ主審は決定的な得点機会の阻止と判断し、DOGSOによる一発退場を命じた。


    72分 ゴール：ザルツブルク守備陣のまずいボールロストを受け、ヤシャリがペナルティーエリア際で奪い返す。ボールを受けたゴンサロ・ラモスが巧みに体勢を整え、ファーサイドへ決めてGKを破った。


    68分 決定機：今度はモドリッチの縦パスがオーストリア勢の守備陣を苦しめる。ハッチンソンはシュミットをかわして左足で打てる位置へ切り込むが、ザヴィエシツキーがニアサイドで逆を突かれながらも防ぎ、CKに逃れた。


    49分 ゴール、VARによる長い確認：ミランの守備が再び乱れるも、パヴロヴィッチが立て直して攻撃につなぎ、ロフタス＝チークへ縦パス。オーバーラップしたラビオにボールが渡り、中央へのクロスをシセがまたもストライカーらしい詰めの一撃で押し込んだ。イタリア人FWの際どいポジションをめぐってVARによる確認が長く続いたが、ザブランスキーがわずかに残っていたためオンサイド。ハットトリックが認められた。


    48分 決定機：ザルツブルクがこの試合初めてチャンスをつくる。リンドストロムからパスを受けたモルガラのシュートは、わずかに枠を外れた。


    33分 ゴール：右サイドのラビオが素晴らしいパスで、左サイドのバルテザーギによる深い位置への走り込みを捉える。バルテザーギがダイレクトでエリア中央へ折り返すと、完全にフリーとなっていたシセがザヴィエシツキーを再び破った。


    25分 決定機：マズレクが遠い位置から強烈なシュート。ボールは不規則な軌道を描き、メニャンの守るゴールの脇をわずかに外れた。


    21分 イエローカード：ハッチンソンが警告を受ける。相手を見ていない状態でマズレクと走路が交差し、偶然倒してしまったが、フェスニッチ主審は故意のプレーと判断してイエローカードを提示した。


    17分 ゴールライン上でクリア：オフサイドぎりぎりのラビオを起点とした攻撃から、ロフタス＝チークがザヴィエシツキーと1対1に。ザヴィエシツキーは低い姿勢で飛び出して失点を防ぐ。しかし、こぼれ球はハッチンソンの足元へ。ハッチンソンが確実に決まるかと思われるシュートを放つも、GKが破られた後方でボマがゴールライン上からCKに逃れた。


    15分 ゴール：ハッチンソンが最初の見せ場をつくり、右サイドからクロス。中央へ走り込んだシセを捉えると、イタリア人選手はモルガラより一歩先にボールへ入り、ザヴィエシツキーを破った。


    13分 決定機：ミランが見事な縦への攻撃を展開。シセはバルテザーギとの連係からエリア内へ入り込むが、最後のボールコントロールがうまくいかず、ザヴィエシツキーの対応を許した。


    8分 決定機：ロングボールを受けたバルテザーギがゴールライン際まで進み、中央へ鋭いクロス。深い位置へ走り込んだラビオが右足でダイレクトシュートを放つも、ボールは不運にもカマルダに当たり、ザルツブルクは失点を免れた。


    0分 18時45分、ザルツブルクのレッドブル・アレーナでキックオフ。


    試合情報、データ、テレビ・配信での視聴方法はこちら

  • ザルツブルク対ミラン：試合記録

    ザルツブルク対ACミラン 0-4


    得点者：15分 シセ（ミラン）、33分 シセ（ミラン）、49分 シセ（ミラン）、72分 ラモス（ミラン）


    ザルツブルク（4-2-3-1）：ザヴィエシツキー；モルガラ（82分 ドレクスラー）、ボマ、ザブランスキー、シュミット；バリー、マズレク；リンドストロム（74分 レジッチ）、キタノ（60分 ディアキテ）、バイドゥ（60分 フェルテッセン） タバコヴィッチ（75分 カマラ）。

    控え：フルクトル、サルチェヴィッチ、メルベリ、トフムジュ、クレツィヒ、ライナー。

    監督：レール。


    ACミラン（4-2-3-1）：メニャン；トモリ（67分 F・テラッチャーノ）、デ・ウィンター、パヴロヴィッチ（81分 ディアワラ）、バルテザーギ；ヤシャリ、ラビオ（61分 モドリッチ）；ハッチンソン、ロフタス＝チーク、シセ（61分 プリスク）；カマルダ（61分 ゴンサロ・ラモス）。

    控え：トッリアーニ、エストゥピニャン、チュクウェゼ、モレイラ、コモット、ヒラ、テラッチャーノ、ムサ。

    監督：アモリム


    主審：フェスニッチ（ROM）

    警告：ハッチンソン（ミラン）、ザブランスキー（ザルツブルク）

    退場：テラッチャーノ（ミラン）

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