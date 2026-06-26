ミランが「レジェンド」マルディーニを祝福。一方、パオロは代表について考える。

パオロ・マルディーニが58歳の誕生日を迎え、ACミランが祝福のメッセージを公式SNSに投稿した。
現在、元主将で元幹部のロッソネロのレジェンドは、通算902試合33ゴール、セリエA 7回、CL 5回のタイトルを獲得。イタリアサッカー連盟（FIGC）から「クラブ・イタリア」のテクニカルディレクター就任打診を受け、検討中だ。
パオロ・マルディーニが58歳の誕生日を迎え、ACミランが祝福のメッセージを公式SNSに投稿した。
現在、元主将で元幹部のロッソネロのレジェンドは、通算902試合33ゴール、セリエA 7回、CL 5回のタイトルを獲得。イタリアサッカー連盟（FIGC）から「クラブ・イタリア」のテクニカルディレクター就任打診を受け、検討中だ。
セリエA各クラブは、新連盟会長ジョヴァンニ・マラゴ氏に期待を寄せ、マルディーニをテクニカルディレクターに、アントニオ・コンテをイタリア代表監督に据える構想を支持している。 『ガゼッタ』紙によると、マルディーニは現在、話を聞き、メモを取り、熟考している。目立った役割が得られないままピッチに立つことは考えていないが、もし受諾すれば、彼を待つ展望はイタリアサッカー界に新しい風をもたらすだろう。