ミランが「レジェンド」マルディーニを祝福。一方、パオロは代表について考える。

パオロ・マルディーニが58歳の誕生日を迎え、ACミランが祝福のメッセージを公式SNSに投稿した。





現在、元主将で元幹部のロッソネロのレジェンドは、通算902試合33ゴール、セリエA 7回、CL 5回のタイトルを獲得。イタリアサッカー連盟（FIGC）から「クラブ・イタリア」のテクニカルディレクター就任打診を受け、検討中だ。



