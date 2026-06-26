Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Grafica CM Maldini Nazionale 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ミランが「レジェンド」マルディーニを祝福。一方、パオロは代表について考える。

ACミラン
イタリア
パオロ マルディニ

ミラン元主将が58歳になり、マラゴ氏からクラブ・イタリア技術部長就任の打診を受けている。

パオロ・マルディーニが58歳の誕生日を迎え、ACミランが祝福のメッセージを公式SNSに投稿した


現在、元主将で元幹部のロッソネロのレジェンドは、通算902試合33ゴール、セリエA 7回、CL 5回のタイトルを獲得。イタリアサッカー連盟（FIGC）から「クラブ・イタリア」のテクニカルディレクター就任打診を受け検討中だ


  • セリエA各クラブは、新連盟会長ジョヴァンニ・マラゴ氏に期待を寄せマルディーニをテクニカルディレクターに、アントニオ・コンテをイタリア代表監督に据える構想を支持している。 『ガゼッタ』紙によると、マルディーニは現在、話を聞き、メモを取り、熟考している。目立った役割が得られないままピッチに立つことは考えていないが、もし受諾すれば、彼を待つ展望はイタリアサッカー界に新しい風をもたらすだろう。

    • 広告