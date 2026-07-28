イングランドメディアによると、サヴィーニョの評価額はマンチェスター・シティによって5500万ユーロに設定されている。これはミランにとっては高額すぎる。ミランは彼のような特徴を持つ選手を探しているものの、イングランド勢を納得させるだけの予算はない。一方で、攻撃陣の刷新を進めるトッテナムが強い関心を寄せており、シティを説得する材料も持っている。