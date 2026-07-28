サヴィーニョの将来はマンチェスター・シティから遠ざかっている。ファブリツィオ・ロマーノによると、マンチェスター・シティはサヴィーニョの関係者に対し、同選手を戦力として見込んでいないと伝えた。シティ・グループ傘下のジローナ、そしてトロワを経て2014年に加入した2004年生まれのブラジル人は、6月までグアルディオラが率いたチームで84試合に出場し、7ゴール16アシストを記録している。
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翻訳者：
ミランが関心か。サヴィーニョ、マンチェスター・シティ退団を希望
ミランにとって高すぎる価格だ
イングランドメディアによると、サヴィーニョの評価額はマンチェスター・シティによって5500万ユーロに設定されている。これはミランにとっては高額すぎる。ミランは彼のような特徴を持つ選手を探しているものの、イングランド勢を納得させるだけの予算はない。一方で、攻撃陣の刷新を進めるトッテナムが強い関心を寄せており、シティを説得する材料も持っている。
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