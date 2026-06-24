ミランが狙うトリンカオの移籍金はこれだ。アモリム監督はスポルティング・リスボンで彼を指導した経験がある。

すべては夢次第だ。ルーベン・アモリムは大きな目標を掲げ、再び彼を指導したいと考えている。一方、フランシスコ・トリンカオも、尊敬する監督のもと、魅力あるクラブで再会できることを喜んでいるだろう。 1999年生まれの彼は、ポルトやベンフィカを破りタイトルを取った“奇跡のスポルティング・リスボン”の主力だった。現在ワールドカップに出場中のポルトガル代表で、ミラン移籍が噂されるも、先は不明だ。