すべては夢次第だ。ルーベン・アモリムは大きな目標を掲げ、再び彼を指導したいと考えている。一方、フランシスコ・トリンカオも、尊敬する監督のもと、魅力あるクラブで再会できることを喜んでいるだろう。 1999年生まれの彼は、ポルトやベンフィカを破りタイトルを取った“奇跡のスポルティング・リスボン”の主力だった。現在ワールドカップに出場中のポルトガル代表で、ミラン移籍が噂されるも、先は不明だ。
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翻訳者：
ミランが狙うトリンカオの移籍金はこれだ。アモリム監督はスポルティング・リスボンで彼を指導した経験がある。
重要なシーズン
クラブはポルトガルリーグで過去数年の成績を再現できなかった。しかし、フランシスコ・トリンカオは54試合で13ゴール18アシストを記録し、トップウイングとしての地位を確立した。この数字は技術・戦術の成長を示し、ロベルト・マルティネス監督からW杯代表に招集された。
価格はいくらですか
21歳だったトリンカオは3100万ユーロでバルセロナへ移籍し、飛躍へ準備万端と思われたが、現実は厳しかった。しかし現在は別人のように成長し、自信も十分だ。『コリエレ・デッロ・スポルト』紙も、当編集部が報じた約4000万ユーロという評価額を裏付けている。