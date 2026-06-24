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Trincao-sporting-lispon2Goal-Getty Images

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ミランが狙うトリンカオの移籍金はこれだ。アモリム監督はスポルティング・リスボンで彼を指導した経験がある。

ACミラン
移籍情報

ミランはポルトガル代表FWフランシスコ・トリンカオ（1999年生まれ）の獲得を検討。スポルティング・リスボンの要求額は――

すべては夢次第だ。ルーベン・アモリムは大きな目標を掲げ、再び彼を指導したいと考えている。一方、フランシスコ・トリンカオも、尊敬する監督のもと、魅力あるクラブで再会できることを喜んでいるだろう。 1999年生まれの彼は、ポルトやベンフィカを破りタイトルを取った“奇跡のスポルティング・リスボン”の主力だった。現在ワールドカップに出場中のポルトガル代表で、ミラン移籍が噂されるも、先は不明だ。

  • 重要なシーズン

    クラブはポルトガルリーグで過去数年の成績を再現できなかった。しかし、フランシスコ・トリンカオは54試合で13ゴール18アシストを記録し、トップウイングとしての地位を確立した。この数字は技術・戦術の成長を示し、ロベルト・マルティネス監督からW杯代表に招集された。

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  • 価格はいくらですか

    21歳だったトリンカオは3100万ユーロでバルセロナへ移籍し、飛躍へ準備万端と思われたが、現実は厳しかった。しかし現在は別人のように成長し、自信も十分だ。『コリエレ・デッロ・スポルト』紙も、当編集部が報じた約4000万ユーロという評価額を裏付けている。