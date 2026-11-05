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SOCCER JPL D9 UNION SAINT-GILLOISE VS CERCLE BRUGGEAFP
翻訳者：

ミランが狙うシラ、ユニオン・サン＝ジロワーズが引き留めへ。2031年までの契約延長と年俸の見直しを検討

ACミラン

ACミランの守備陣の補強候補として最近名前が挙がった選手の一人が、ユニオン・サン＝ジロワーズに所属する2005年生まれのセネガル人センターバック、マシレ・シラだ。

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ミランは、夢のような一夜となったダービーでの勝利の高揚感を胸に、ヨーロッパリーグのフェレンツヴァーロシュ戦に臨む。ただ、すでに気持ちを切り替えており、リーグフェーズ開幕から3試合で勝ち点3にとどまる中、順位を上げることを目標に、11月5日（木）の試合に集中している。一方で、首脳陣は攻撃陣と守備陣の双方を強化すべく、1月の移籍市場に向けた作業をすでに進めている。ガーディナーとミランの移籍担当スタッフが候補に挙げている選手の一人が、ユニオン・サン＝ジロワーズに所属するセネガル人DFシラだ。

  • シラがユニオン・サン＝ジロワーズと契約更新

    数分前、ベルギーのクラブは公式チャンネルに投稿した動画を通じて、DFシラとの契約を2031年まで延長し、給与も引き上げたと発表した。ベルギーのクラブは昨季の活躍を評価し、この若手DFに報いた。着実な成長を続けるシラには複数のクラブが関心を寄せており、その中にはミランも含まれている。

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