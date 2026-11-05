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ミランは、夢のような一夜となったダービーでの勝利の高揚感を胸に、ヨーロッパリーグのフェレンツヴァーロシュ戦に臨む。ただ、すでに気持ちを切り替えており、リーグフェーズ開幕から3試合で勝ち点3にとどまる中、順位を上げることを目標に、11月5日（木）の試合に集中している。一方で、首脳陣は攻撃陣と守備陣の双方を強化すべく、1月の移籍市場に向けた作業をすでに進めている。ガーディナーとミランの移籍担当スタッフが候補に挙げている選手の一人が、ユニオン・サン＝ジロワーズに所属するセネガル人DFシラだ。