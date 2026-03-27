ミランが注目する「アシストの王」コンスタンティノス・カレツァスとは？ ゲンクはすでに3000万ユーロを要求している

経験？ 確かにそうだが、若手への注目も忘れてはならない。ミランは次の移籍市場に向け、並行して追求すべき2つの指針を掲げており、アッレグリ監督、クラブ幹部、スカウト部門による会合では、リヴォルノ出身の監督が特に重視する経験豊富な選手像と、将来的にピッチ内外で有益な投資となり得る若手有望株の両方が浮上した。





後者の中には、トゥットスポルトが報じているように、ゲンクに所属するギリシャ人プレイメーカー、コンスタンティノス・カレツァスが特に挙げられる。