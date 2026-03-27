ミランが注目する「アシストの王」コンスタンティノス・カレツァスとは？ ゲンクはすでに3000万ユーロを要求している

経験？ 確かにそうだが、若手への注目も忘れてはならない。ミランは次の移籍市場に向け、並行して追求すべき2つの指針を掲げており、アッレグリ監督、クラブ幹部、スカウト部門による会合では、リヴォルノ出身の監督が特に重視する経験豊富な選手像と、将来的にピッチ内外で有益な投資となり得る若手有望株の両方が浮上した。
後者の中には、トゥットスポルトが報じているように、ゲンクに所属するギリシャ人プレイメーカー、コンスタンティノス・カレツァスが特に挙げられる。
経験？ 確かにそうだが、若手への注目も忘れてはならない。ミランは次の移籍市場に向け、並行して追求すべき2つの指針を掲げており、アッレグリ監督、クラブ幹部、スカウト部門による会合では、リヴォルノ出身の監督が特に重視する経験豊富な選手像と、将来的にピッチ内外で有益な投資となり得る若手有望株の両方が浮上した。
後者の中には、トゥットスポルトが報じているように、ゲンクに所属するギリシャ人プレイメーカー、コンスタンティノス・カレツァスが特に挙げられる。
カレツァスは、2007年11月19日にベルギーのヘンクで、フランドル地方に移住したギリシャ人の両親の間に生まれた攻撃的ミッドフィールダー／右ウイングである。ベルギーでレーシング・ヘンクに所属し、サッカーを始めた彼は、わずか13歳で名門アンデルレヒトのユースチームに加入した。 その2年後、15歳の時、契約締結に至らなかったこと（ユース部門のスポーツディレクター、キンダーマンスの退任に続く出来事）により、彼はフリーでゲンクに復帰することとなった。
ゲンクへの復帰には、トップリーグでのプロデビューへと直結する道筋という前提があり、実際、その約束は果たされた。プロとしての初ゴールは15歳で記録し、その直後には王者アントワープ戦で公式戦初アシストを挙げた。
2024/2025シーズン、17歳となった彼はトップチームでの公式戦初シーズンで、1000分強の出場時間の中で25試合に出場し、2ゴール2アシストを記録した。カップ戦を含めると、アシストは4つとなる。
彼は昔ながらの10番タイプだ。体格こそ大柄ではないが、ディフェンスラインの間を巧みにすり抜け、さらにセットプレーでも完璧に決める魔法のような左足を兼ね備えているため、まさにアシストマシーンとなっている。
今シーズン、リーグ戦、カップ戦、ヨーロッパリーグを合わせ、43試合に出場し、3ゴール、そして合計18アシストを記録している。比較対象を挙げるとすれば、ベンフィカやモナコ時代の若きベルナルド・シルバが、チームメイトを活気づけるこの能力を持っていたと言えるだろう。
ベルギーのユース代表で全段階を経てきたカレツァスだが、若年にもかかわらずすでにギリシャ代表からの招集（受諾）を受け、チームの要となっている。11月に18歳になるばかりだが、ネーションズリーグとワールドカップ予選の計9試合で3ゴール1アシストを記録している。 ゲンクは、手元に稀有な逸材がいることを認識しており、ミランだけでなくアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドといったクラブからも関心を集めていることを踏まえ、現在、彼の放出には3000万～3500万ユーロを下回らない金額を要求している。