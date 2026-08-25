サンチェスは現在のスイスの若手有望株の中でも屈指の存在と見なされており、ジャンルカ・ディ・マルツィオの公式サイトによると、ミランのスカウティング部門も高く評価している。インサイドハーフでもプレー可能で、開幕したばかりの今季も絶好のスタートを切っており、4試合で2ゴール2アシストを記録している。一方、直近2シーズンの成績は25ゴール10アシストだった。