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ミランが注目するヤングボーイズの若きトップ下、アルヴィン・サンチェスとは誰か

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ミランのトップ下候補に新たな名前、ガーディナーのリストに浮上

フランスのクレテイユで2003年2月12日に生まれ、国籍はスイスでポルトガルのパスポートも持つ。ミランがトップ下の新戦力候補として注目しているのがアルヴィン・サンチェスだ。『Sky』によると、ミランのスカウト部門はスイスのクラブ、ヤングボーイズの背番号10を追っているという。

  • ミランが高く評価する才能

    サンチェスは現在のスイスの若手有望株の中でも屈指の存在と見なされており、ジャンルカ・ディ・マルツィオの公式サイトによると、ミランのスカウティング部門も高く評価している。インサイドハーフでもプレー可能で、開幕したばかりの今季も絶好のスタートを切っており、4試合で2ゴール2アシストを記録している。一方、直近2シーズンの成績は25ゴール10アシストだった。

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  • レオンと将来の間で

    サンチェス獲得に向けた動きが本格化するかどうかは、複数の移籍交渉の中心にいるレオンの去就にも左右される。『Sky』によれば、レオンを巡る状況に進展がなければ、ミランが次の冬の移籍市場でサンチェスの獲得に動く可能性も排除できないという。

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