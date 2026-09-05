ACミランは、女子ユース年代のサッカー発展に向けた歩みで新たな一歩を刻んだ。イタリアで初めて、2つの女子チームが男子のプロリーグに参加する。ACミランはこの決断を下したイタリア初のクラブであり、その背景には、所属する若い女子選手たちに、より競争力が高く刺激的な環境を提供し、成長を後押ししてさらにレベルを引き上げたいという意向がある。
翻訳者：
ミランが女子サッカーに新たな道を切り開く。2チームが男子プロリーグに参加へ
U-15とU-17
プロリーグに所属する男子チームとの対戦は、技術面、フィジカル面、そしてプレー強度の面で重要な成長機会となる。これにより、ACミランの女子選手たちは新たな困難に向き合い、自らの育成プロセスを加速させることが可能になる。
これは、若い才能の成長と価値向上への投資というACミランの意思を改めて示す革新的な選択であり、女子選手たちが自らのポテンシャルを発揮するための最良の環境を整えるものでもある。
対象となるカテゴリーはU-17とU-15で、それぞれU-14とU-13の男子チームと対戦する。
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