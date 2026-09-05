ミランが女子サッカーに新たな道を切り開く。2チームが男子プロリーグに参加へ

プロリーグに所属する男子チームとの対戦は、技術面、フィジカル面、そしてプレー強度の面で重要な成長機会となる。これにより、ACミランの女子選手たちは新たな困難に向き合い、自らの育成プロセスを加速させることが可能になる。

これは、若い才能の成長と価値向上への投資というACミランの意思を改めて示す革新的な選択であり、女子選手たちが自らのポテンシャルを発揮するための最良の環境を整えるものでもある。





対象となるカテゴリーはU-17とU-15で、それぞれU-14とU-13の男子チームと対戦する。



