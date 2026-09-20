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ライブ
AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ミランが勝利と内容を取り戻した。レッチェに3-0で快勝し、アモリムは再び首位と勝ち点2差に迫った。

ACミラン
レッチェ
セリエ A
ACミラン 対 レッチェ

セリエA2026-2027シーズン第5節のミラン対レッチェをチェックしよう

求められていた答えを、ミランはきっちり示した。ここ3試合は精彩を欠いていたが、勝利を取り戻し、ベンフィカに喫したヨーロッパリーグでの手痛い敗戦を即座に払拭した。レッチェ戦では、クラブ創設100周年を祝う熱気に包まれたサン・シーロで、ミランが3-0で快勝。試合は文字通り立ち上がりから終盤まで支配し切り、この力強い内容は今後のシーズンに向けても大きな期待を抱かせるものとなった。


プリシッチの見事なゴール、パブロヴィッチの70メートルのロングパスを空中で収めて一瞬でシュートまで持ち込んだ一撃が、一方的な展開となった試合の幕を開けた。失点差の拡大を食い止めたのはファルコーネだけだった。ミランは後半、ラビオ（狭い局面でのラモスのアシスト）と途中出場のモレイラのゴールでさらに突き放したが、終盤にはメニャンが無失点を守る好守を見せ、レッチェにとってもスコアはもっと大きなものになり得た。


この勝利はミランにとって3つの意味で大きい。まず何よりも、ミランのファンを再びチームに引き寄せたことだ（最も批判を受けていた選手の1人であるエストゥピニャンにも大きな拍手が送られた）。次に、ミランは首位との差をわずか2ポイントに縮めた。そして何より、ルベン・アモリムに大きな落ち着きをもたらし、今後も自身のフットボールとアイデアを発展させていくための環境を与えることになる。


ミラン 3-0 レッチェ

得点者：14分 プリシッチ（ミラン）、62分 ラビオ（ミラン）、74分 モレイラ（ミラン）



  • ゴールと主なプレー

    84分 決定機 - ロフタス＝チークがボールを奪われ、レッチェにカウンターを許す。ファターが左からボックス内に入り、2人をかわして右足に持ち替えると、倒れ込みながらファーを狙ってシュート。メニャンが身体を伸ばし、指先で触ってCKに逃れた。


    76分 決定機 - レッチェが見事な縦への崩しを見せ、やや右寄りの位置でピエロッティがメニャンと1対1に。ウイングは飛び出したGKの股下を狙うグラウンダーを放つが、メニャンは不意を突かれず、わずかにコースを変えて守備陣のクリアを促した。


    74分 ゴール - モレイラが、ゴンサロ・ラモスとガスパールの競り合いをめぐるレッチェの抗議の中、ジーベルトのこぼれ球を拾ってファルコーネのゴールへ一直線。鋭く切り返してからニアへのグラウンダーを決め、GKを破った。


    65分 決定機 - モンテイロがギラに仕掛けて抜き去り、そのままゴールライン際まで進んでゴールエリア中央へ極めて危険なラストパス。ピエロッティがあと一歩で合わせるところだったが、エストゥピニャンが完璧なカバーで入って阻止した。


    62分 ゴール - プリシッチがさばき、ラビオが走り出す。ボックス手前でゴンサロ・ラモスとのワンツーから、フランス人MFがファルコーネと向き合い、左足の強烈なシュートで2-0。


    55分 オウンゴール取り消し - チュクウェゼが右からクロスを送り、パブロヴィッチがヘッドでしっかり合わせてファルコーネを苦しめる。GKは最初の対応で抑え切れず、倒れた状態からさらに腕で弾いた結果、ボールは自らの足に当たってそのままゴールへ。だが2-0の場面は、パブロヴィッチのスタート位置がオフサイドだったため取り消しとなった。


    51分 なんというプレー！ - サレマーケルスが圧巻のプレー。自陣ペナルティーエリア手前でボールを収めると、ドリブルで相手2人の間を抜け、当たりに耐えながら一気にカウンターへ。ボックス手前で左から右へ展開され、最後はチュクウェゼが逆サイドへクロス。フリーのゴンサロ・ラモスがオーバーヘッドを狙うも、ボールを捉えられない。


    41分 決定機 - プリシッチの縦パスを受けたパブロヴィッチが、自陣から一気に持ち上がる圧巻のカウンター。DFはそのままボックス内まで侵入するが、冷静さを欠き、1人かわした後に自ら打たず、チュクウェゼ（すでにはっきりオフサイド）へのラストパスを選択。ボールはファルコーネのもとへ渡った。


    39分 - プリシッチが中央へ絶妙なクロスを送り、ゴンサロ・ラモスがヘディングで合わせるも、わずかに枠を外れた。


    34分 決定機 - チュクウェゼの鋭い縦への抜け出しがガッロの意表を突き、サレマーケルスから縦パスを引き出す。ゴールの場面に似た形だったが、今回はファルコーネの飛び出しがより素早く、ナイジェリア代表FWが触る前にセーブした。


    14分 ゴール - パブロヴィッチからプリシッチへ素晴らしい縦パス。ジーベルトに先んじたプリシッチが右足でダイレクトコントロールし、間髪入れずに体勢を整えて左足でシュート。飛び出したファルコーネを破った。


    11分 決定機 - ゴンサロ・ラモスのスルーパスにプリシッチがレッチェ守備陣の背後へ抜け出すが、ファルコーネの素早い飛び出しもあってボールには届かず。プレーを封じられ、GKに低い位置でキャッチされた。


    9分 - まずモンテイロがスラロームから遠い位置でシュートを放ち、続いてイリッチもコントロールからボックス手前で狙うが、どちらもメニャンの守るゴールを捉えない。


    0分 サン・シーロで20時45分にキックオフ。100周年を迎えたスタジアムでは、試合前からライトショーと祝賀ムードに包まれた。


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  • ミラン対レッチェ：試合結果

    ミラン 3-0 レッチェ


    得点者: 14分 プリシッチ（M）、62分 ラビオ（M）、74分 モレイラ（M）


    ミラン（3-4-2-1）: メニャン；ヒラ、デ・ウィンター、パブロビッチ；チュクウェゼ（89分 カマルダ）、モドリッチ（76分 モドリッチ）、ラビオ、エストゥピニャン（76分 バルテザーギ）；プリシッチ（70分 ロフタス＝チーク）、サーレマーケルス（70分 モレイラ）；ラモス。

    控え: テッラッチャーノP.、トッリアーニ、ディアワラ、ガッビア、テッラッチャーノF.、トモリ；シセ、コモット、ハッチンソン、ヤシャリ。

    監督 アモリム

    レッチェ（4-3-3）: ファルコーネ；ベイガ、ジーベルト、ガスパル、ガッロ；クリバリ、イリッチ（70分 カバ）、マレー（70分 ンゴム）；ピエロッティ（82分 ンドリ）、ストゥリッチ（46分 パコ・エステバン）、モンテイロ（70分 ファタ）。

    控え: ブレーベ、ボルベイ、デンベレ、ンダバ、フォファナ、ンドリ、ジャン、ガビー、ホルター、スコット。

    監督 ディ・フランチェスコ


    主審: ラ・ペンナ

    警告: -

    退場: -

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