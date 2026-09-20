84分 決定機 - ロフタス＝チークがボールを奪われ、レッチェにカウンターを許す。ファターが左からボックス内に入り、2人をかわして右足に持ち替えると、倒れ込みながらファーを狙ってシュート。メニャンが身体を伸ばし、指先で触ってCKに逃れた。





76分 決定機 - レッチェが見事な縦への崩しを見せ、やや右寄りの位置でピエロッティがメニャンと1対1に。ウイングは飛び出したGKの股下を狙うグラウンダーを放つが、メニャンは不意を突かれず、わずかにコースを変えて守備陣のクリアを促した。





74分 ゴール - モレイラが、ゴンサロ・ラモスとガスパールの競り合いをめぐるレッチェの抗議の中、ジーベルトのこぼれ球を拾ってファルコーネのゴールへ一直線。鋭く切り返してからニアへのグラウンダーを決め、GKを破った。





65分 決定機 - モンテイロがギラに仕掛けて抜き去り、そのままゴールライン際まで進んでゴールエリア中央へ極めて危険なラストパス。ピエロッティがあと一歩で合わせるところだったが、エストゥピニャンが完璧なカバーで入って阻止した。





62分 ゴール - プリシッチがさばき、ラビオが走り出す。ボックス手前でゴンサロ・ラモスとのワンツーから、フランス人MFがファルコーネと向き合い、左足の強烈なシュートで2-0。





55分 オウンゴール取り消し - チュクウェゼが右からクロスを送り、パブロヴィッチがヘッドでしっかり合わせてファルコーネを苦しめる。GKは最初の対応で抑え切れず、倒れた状態からさらに腕で弾いた結果、ボールは自らの足に当たってそのままゴールへ。だが2-0の場面は、パブロヴィッチのスタート位置がオフサイドだったため取り消しとなった。





51分 なんというプレー！ - サレマーケルスが圧巻のプレー。自陣ペナルティーエリア手前でボールを収めると、ドリブルで相手2人の間を抜け、当たりに耐えながら一気にカウンターへ。ボックス手前で左から右へ展開され、最後はチュクウェゼが逆サイドへクロス。フリーのゴンサロ・ラモスがオーバーヘッドを狙うも、ボールを捉えられない。





41分 決定機 - プリシッチの縦パスを受けたパブロヴィッチが、自陣から一気に持ち上がる圧巻のカウンター。DFはそのままボックス内まで侵入するが、冷静さを欠き、1人かわした後に自ら打たず、チュクウェゼ（すでにはっきりオフサイド）へのラストパスを選択。ボールはファルコーネのもとへ渡った。





39分 - プリシッチが中央へ絶妙なクロスを送り、ゴンサロ・ラモスがヘディングで合わせるも、わずかに枠を外れた。





34分 決定機 - チュクウェゼの鋭い縦への抜け出しがガッロの意表を突き、サレマーケルスから縦パスを引き出す。ゴールの場面に似た形だったが、今回はファルコーネの飛び出しがより素早く、ナイジェリア代表FWが触る前にセーブした。





14分 ゴール - パブロヴィッチからプリシッチへ素晴らしい縦パス。ジーベルトに先んじたプリシッチが右足でダイレクトコントロールし、間髪入れずに体勢を整えて左足でシュート。飛び出したファルコーネを破った。





11分 決定機 - ゴンサロ・ラモスのスルーパスにプリシッチがレッチェ守備陣の背後へ抜け出すが、ファルコーネの素早い飛び出しもあってボールには届かず。プレーを封じられ、GKに低い位置でキャッチされた。





9分 - まずモンテイロがスラロームから遠い位置でシュートを放ち、続いてイリッチもコントロールからボックス手前で狙うが、どちらもメニャンの守るゴールを捉えない。





0分 サン・シーロで20時45分にキックオフ。100周年を迎えたスタジアムでは、試合前からライトショーと祝賀ムードに包まれた。





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