ミランがレアル・マドリーのエンドリッキを獲得できる理由（たとえチャンピオンズリーグがあっても）

最終的な評価を下すには数週間待つ必要があるが、エンドリッキは20歳にしてベンチを温めている余裕がないことを分かっている。継続的にプレーしなければならない。1月の退団は現実味のある選択肢であり、あとはどのような形になるかを見極めるだけだ。Matteo Moretto によれば、元パルメイラスの逸材は今夏にミラン行きへ前向きな姿勢を示していたが、レアル・マドリーがすべてを止めた。 ただ、1月のシナリオは変わる見通しで、クラブは選手へのコントロールを失わないために期限付き移籍への扉を開く見込みだ。この案をミランは検討しているものの、カーディナーレは特に好意的ではない。 Endrickの代理人事務所であるRoc Nationと良好な関係を築いているRedBirdのトップは、完全移籍、もしくは買い取り義務付きの期限付き移籍での獲得案を検討している。 その一方で、ブラジル人選手が好む別の行き先として、ローマも引き続き候補にある。



