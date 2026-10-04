将来に向けた構想は明確だ。ミランは1月、ビッグディール実現を目標に、再び移籍市場の主役に返り咲く見通しだ。ジェリー・カルディナーレの考えは、ゴンサロ・ラモス級の一流選手をルベン・アモリムに用意することにある。つまり、チームとクラブにとって、ピッチ内外で付加価値となる存在だ。現時点で有力な名前はエンドリッキだ。2006年生まれのレアル・マドリー所属FWだが、今季は脇役にとどまっている。シーズン開幕時にモウリーニョと話し合った後、この元リヨンの才能は出場機会を得て、主力組に次ぐ第一の選択肢となることを期待していた。しかし、数字が示す現実は異なる。今季ここまで出場は1試合のみで、プレー時間はリーガのエルチェ戦終盤に記録した4分間だけだ。
ミランがレアル・マドリーのエンドリッキを獲得できる理由（たとえチャンピオンズリーグがあっても）
レアルがレンタル移籍に門戸を開く
最終的な評価を下すには数週間待つ必要があるが、エンドリッキは20歳にしてベンチを温めている余裕がないことを分かっている。継続的にプレーしなければならない。1月の退団は現実味のある選択肢であり、あとはどのような形になるかを見極めるだけだ。Matteo Moretto によれば、元パルメイラスの逸材は今夏にミラン行きへ前向きな姿勢を示していたが、レアル・マドリーがすべてを止めた。 ただ、1月のシナリオは変わる見通しで、クラブは選手へのコントロールを失わないために期限付き移籍への扉を開く見込みだ。この案をミランは検討しているものの、カーディナーレは特に好意的ではない。 Endrickの代理人事務所であるRoc Nationと良好な関係を築いているRedBirdのトップは、完全移籍、もしくは買い取り義務付きの期限付き移籍での獲得案を検討している。 その一方で、ブラジル人選手が好む別の行き先として、ローマも引き続き候補にある。
エンドリッキの移籍金はいくらか
カルディナーレがエンドリッキに関心を持っていたことを認めたのは、ミランの元FWパトだった。トレントで開催されたフェスティバル・デッロ・スポルトの場で、こう語っている。「彼は環境を変えるべきだと思う。マドリードでプレーするのは彼にとって厳しいからね。カルディナーレが彼をミランに連れてこようとしていたのは知っているし、そのことについても話した。でも結局、何も実現しなかった。 1月に？ それは分からない」。2022年に獲得されたエンドリッキに対し、レアル・マドリーは固定額3500万ユーロに加え、最大2500万ユーロのボーナスを支払った。完全移籍で獲得するには重要なオファーが必要で、6000万ユーロを下回ってはならない。
エンドリッキ獲得にチャンピオンズリーグ出場は不要
別の状況であれば、ミランは6月まで、あるいは少なくとも最低目標である来季チャンピオンズリーグ出場権の確保後まで待っていただろう。だが、競争は激しく、ミランは欧州最高峰の舞台がなくても重要な投資を行えることを示してきた。Calcio e Finanzaによれば、収支を支えたのは、とりわけ欧州でのスポーツ面の結果にそれほど直接左右されない収益源だった。クラブ史上初めて、スポンサー収入は1億ユーロを突破。また、セリエAに関連するチケット収入も増加し、キャピタルゲインにも大きく依存した。2021-22会計年度、つまりRedBird参入前の直近の年度では、売上高は2億9770万ユーロだった。それと比べると、成長率は56.1％に達している。
アディダスの選択
ミランは10月末にインテルとともにサン・シーロの新スタジアム計画を発表する予定だが、チケッティング収入とスポンサー収入の両面で引き続き成長を目指している。 そうした観点から浮上しているのが、2028年6月30日に満了予定のプーマとの契約終了後、テクニカルスポンサーとしてアディダスに復帰するという話だ。Calcio e Finanzaによると、現時点でドイツ企業はテクニカルスポンサー契約としてミランに2500万ユーロ強を支払っている（入手可能な最新の決算、2024-25シーズンに関する公式データ）。2025-26年度の事業報告書では、過去シーズン分の契約額が明らかになる見通しだが、いずれにせよアディダスとの新たな合意に至れば、この点でも増額が見込まれるのは妥当だ。
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