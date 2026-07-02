ラファエル・レアオが正式に移籍市場に出た。Sky SportとMilannewsによると、本日、新経営陣がクラブ本拠地で複数選手の代理人と面談し、その一環としてレアオ側とも初めて本格的に接触した。 W杯後に双方が納得する解決策を目指す。
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ミランがレアオの代理人と初接触。移籍金は6000万～7000万ユーロの見込み。フェネルバフチェとガラタサライは諦めておらず、トッテナムも関心を示している。
ミランが価格を提示
現在代表でW杯に出場中のミラン10番は、アモリム監督の構想外となった。 5月末、本人がポルトガルテレビのインタビューで「イタリアで7年プレーした。新しい挑戦がしたい」と語ったこともあって、ミランは代理人に「適切なオファーがあれば移籍を認める」と伝えた。 2028年6月まで契約が残っており、市場価値は6000万～7000万ユーロと評価されている。
トルコでは彼を望んでいる
1999年生まれのこの選手は、2019年夏にリールから3000万ユーロで獲得された。その後、スポルティング・リスボンとの法的紛争でローザンヌのスポーツ仲裁裁判所（TAS）から科された罰金により、移籍金は5000万ユーロに増額された。 ――は、セリエA以外でプレーし、プレミアリーグやラ・リーガでチャンスを掴む可能性に言及してきたが、現時点ではトルコのガラタサライかフェネルバフチェへの移籍が検討されている。
トッテナムが台頭
直近数時間で、イングランドのトッテナムがレアオに初期段階の関心を示している。クラブはすでにブライトンからCBファン・ヘッケ、ウェストハムからMFフェルナンデス、ニューカッスルからMFトナリを獲得しており、次に攻撃陣補強としてレアオをリストアップしたようだ。 ボーンマスのクロウピとトッテナムのサヴィーニョが第一候補だが、移籍金が過大とされ、代わりにレオがデ・ゼルビ監督の選択肢に浮上している。