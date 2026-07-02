ミランがレアオの代理人と初接触。移籍金は6000万～7000万ユーロの見込み。フェネルバフチェとガラタサライは諦めておらず、トッテナムも関心を示している。

1999年生まれのこの選手は、2019年夏にリールから3000万ユーロで獲得された。その後、スポルティング・リスボンとの法的紛争でローザンヌのスポーツ仲裁裁判所（TAS）から科された罰金により、移籍金は5000万ユーロに増額された。 ――は、セリエA以外でプレーし、プレミアリーグやラ・リーガでチャンスを掴む可能性に言及してきたが、現時点ではトルコのガラタサライかフェネルバフチェへの移籍が検討されている。