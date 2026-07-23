当初、この2006年生まれの獲得は、セルジオ・ナバーロ率いるミラン・フトゥーロの戦力強化に向けて計画されていた。しかし、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、クラブ首脳陣はすぐにトップチームへ組み込むことを検討しているという。狙いは、特徴が非常によく似ているパヴロヴィッチの下で成長を促し、チーム内でその控えとした上で、さらに別のセンターバックを獲得して最終ラインを完成させることにある。