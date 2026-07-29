ミランがディアワラ獲得を正式発表。契約期間と移籍金の詳細は？

サンクーン・ディアワラがミランに加入する。2006年生まれのフランス人センターバックは、トロワから移籍金300万ユーロ＋ボーナスで加入する。









ミランは次のように発表している。「ACミランは、ESTACトロワからサンクーン・ディアワラの保有権を完全移籍で獲得したことを発表します。契約期間は2031年6月30日までで、契約延長オプションが付帯しています。





2006年1月13日にパリで生まれたディアワラは、FCソリテール・パリ、CAパリ・シャラントンの下部組織で育成を受けた後、2020年にトロワの下部組織に加入しました。フランスのクラブで育成過程を終えた後、2024年11月にクープ・ドゥ・フランスでトップチームデビューを果たしました。翌シーズンにはリーグ戦と国内カップ戦を通じて17試合に出場し、トロワのリーグ・アン昇格とリーグ・ドゥ優勝に貢献。瞬く間にリーグ屈指の有望な若手DFの一人として存在感を示しました。





左利きのDFであるディアワラは、技術力、フィジカルの強さ、そして個性を兼ね備えており、将来性豊かな若手として、すでにフランスのプロサッカー界で主役を担い、ミランでその歩みを続ける準備が整っています。





サンクーン・ディアワラは背番号13を着用します。





クラブはサンクーンに心からの歓迎の意を表します」