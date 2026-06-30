ミランはパリ・サンジェルマンからゴンサロ・ラモスを完全移籍で獲得したと発表した。移籍金は7400万ユーロ＋ボーナス。以下が公式発表だ：
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翻訳者：
ミランがゴンサロ・ラモスの加入を正式発表。背番号9を着ける。
公式発表
ゴンサロ・ラモス獲得のお知らせ
ACミランは、パリ・サンジェルマンFCからゴンサロ・マティアス・ラモスを完全移籍で獲得したことを発表します。このポルトガル人FWは、2031年6月30日までの契約を締結しました。
2001年6月20日、オルハン生まれ。オルハネンセとベンフィカのユースで育ち、2019年にトップチームデビュー。 ベンフィカでは公式戦100試合以上に出場し41得点を記録。2022/23シーズンのプリメイラ・リーガ優勝に貢献した。
2023年夏にパリ・サンジェルマンへ移籍し、リーグ・アン3回、フランス杯2回、フランス・スーパーカップ3回、チャンピオンズリーグ2回、UEFAスーパーカップ1回、FIFAクラブワールドカップ1回の優勝に貢献。131試合で45得点をマークした。
2022年11月にポルトガル代表に初招集され、2度のFIFAワールドカップと、2024/25シーズンのUEFAネーションズリーグ優勝を経験した。
クラブはゴンサロを温かく迎え入れ、ロッソネーロのユニフォームで個人としてもチームとしても大きな成果を収めることを願っている。
最初の打撃
移籍市場が開幕して1日後、2026年夏のミランの初補強が正式発表された。 移籍金は総額7000万ユーロ超＋ボーナスでクラブ史上最高額。現在25歳の彼はW杯代表戦に出場中だが、7月末に休暇を終え、アモリムや新チームメイトと合流する。