ミランはパリ・サンジェルマンからゴンサロ・ラモスを完全移籍で獲得したと発表した。移籍金は7400万ユーロ＋ボーナス。以下が公式発表だ：
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ミランがゴンサロ・ラモスの加入を正式発表。新たな背番号9は彼だ。
公式発表
ゴンサロ・ラモス獲得のお知らせ
ACミランは、パリ・サンジェルマンFCからゴンサロ・マティアス・ラモスを完全移籍で獲得しました。このポルトガル人FWは、2031年6月30日までの契約を締結しました。
2001年6月20日、オルハン生まれ。オルハネンセとベンフィカのユースで育ち、2019年にトップチームデビュー。 ベンフィカでは公式戦100試合以上に出場し41得点をマーク。2022/23シーズンのプリメイラ・リーガ制覇に貢献した。
2023年夏にパリ・サンジェルマンへ移籍し、リーグ・アン3回、フランス杯2回、フランス・スーパーカップ3回、チャンピオンズリーグ2回、UEFAスーパーカップ1回、FIFAクラブW杯1回のタイトルを獲得。131試合で45得点をマークした。
2022年11月にポルトガル代表に初招集され、2度のFIFAワールドカップと2024/25シーズンのUEFAネーションズリーグ優勝を経験した。
クラブはゴンサロを歓迎し、ロッソネーロのユニフォームで個人とチームの成功を願っている。
最初の打撃
移籍市場が開幕して1日後、2026年夏のロッソネーラの最初の補強が正式に発表された。 移籍金は総額7000万ユーロ超＋ボーナスで、クラブ史上最高額。現在25歳の彼はW杯代表戦に出場中だが、7月末に休暇を終え、アモリムら新チームメイトと合流する。
PSGとの別れ
ミラン新加入FWゴンサロ・ラモスはInstagramでPSGへの別れを告げた。
「今日、私のキャリアの重要な一章が幕を閉じます。PSGのユニフォームは特権であり、その誇りを胸に刻みます。
私たちは共に忘れられない歴史を築き、チャンピオンズリーグ2連覇など多くのトロフィーを獲得し、この冒険に参加したすべての人々の記憶に永遠に刻まれる瞬間を共有しました。
チームメイト、コーチ、クラブ幹部、そして何よりもサポーターの皆さんに感謝しています。信じて支え、共に祝ってくださり、ありがとうございました。皆さんのサポートが私たちの成功を支えました。
今日、私はここを去りますが、心の一部はいつもクラブに残っています。PSGは私にとっていつまでも「家」です。その歴史に少しですが関われたことを、ずっと誇りに思います。
本当にありがとうございました。
パリは私と家族の心の中で、いつまでも特別な場所であり続けるでしょう」