ゴンサロ・ラモス獲得のお知らせ





ACミランは、パリ・サンジェルマンFCからゴンサロ・マティアス・ラモスを完全移籍で獲得しました。このポルトガル人FWは、2031年6月30日までの契約を締結しました。





2001年6月20日、オルハン生まれ。オルハネンセとベンフィカのユースで育ち、2019年にトップチームデビュー。 ベンフィカでは公式戦100試合以上に出場し41得点をマーク。2022/23シーズンのプリメイラ・リーガ制覇に貢献した。





2023年夏にパリ・サンジェルマンへ移籍し、リーグ・アン3回、フランス杯2回、フランス・スーパーカップ3回、チャンピオンズリーグ2回、UEFAスーパーカップ1回、FIFAクラブW杯1回のタイトルを獲得。131試合で45得点をマークした。





2022年11月にポルトガル代表に初招集され、2度のFIFAワールドカップと2024/25シーズンのUEFAネーションズリーグ優勝を経験した。





クラブはゴンサロを歓迎し、ロッソネーロのユニフォームで個人とチームの成功を願っている。