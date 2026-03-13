ミランがゴレツカを獲得したい理由：年俸、ライバルクラブ、代理人との接触

今シーズン終了をもって、レオン・ゴレツカとバイエルン・ミュンヘンの道は分かれることになる。1995年生まれの同選手の契約は来年の6月に満了を迎え、クラブ側もすでに彼がフリー移籍で退団することを発表している。したがって、移籍市場には注目が必要だ。これほど重要な選手がフリー移籍となることは、夏の移籍市場において多くのクラブにとって低コストでの獲得チャンスとなり得るからだ。 このMFに注目しているクラブの中にはミランも含まれており、すでに彼の代理人らと接触を開始している。