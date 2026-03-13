今シーズン終了をもって、レオン・ゴレツカとバイエルン・ミュンヘンの道は分かれることになる。1995年生まれの同選手の契約は来年の6月に満了を迎え、クラブ側もすでに彼がフリー移籍で退団することを発表している。したがって、移籍市場には注目が必要だ。これほど重要な選手がフリー移籍となることは、夏の移籍市場において多くのクラブにとって低コストでの獲得チャンスとなり得るからだ。 このMFに注目しているクラブの中にはミランも含まれており、すでに彼の代理人らと接触を開始している。
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ミランがゴレツカを獲得したい理由：年俸、ライバルクラブ、代理人との接触
ゴレツカのアイデア
フリー移籍となるゴレツカは、今夏の移籍市場における重要なターゲットとなっている。ミランは、昨夏ルカ・モドリッチをロッソネロに迎え入れた時と同様の取引を試みることを念頭に、2026/27シーズンの中盤戦力として彼に注目している。 中盤に経験と質をもたらす補強となり、ロッカールームに個性とリーダーシップをもたらすだろう。同選手を巡る争奪戦は激しく、インテルや海外のクラブも関心を示しており、アーセナルが最有力候補となっている。
ゴレツカ移籍の数字
ミラノの2クラブは今後の動きを検討・評価しているが、現時点での交渉における障害となり得るのは、ゴレツカとその代理人の金銭的な要求だろう。要求内容は、バイエルン・ミュンヘンで現在受け取っている額とほぼ同等の年俸700万ユーロに加え、契約時のボーナス800万～1000万ユーロ、そして代理人への手数料である。 特にフリー移籍となる選手にとっては大きな投資であり、取引の総額を考慮すると、2000万ユーロ近くになる見込みだ。
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