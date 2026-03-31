ミラノ、NBAヨーロッパへの参加締め切りは深夜0時：カルディナーレの動向に関する最新情報

去る1月19日、ミランとオリンピア・ミランはロンドンで開催されたNBAとの会合に参加した。英国の首都では、FIBAと提携したバスケットボールリーグ「NBAヨーロッパ」の創設が計画されており、ここ数ヶ月間、その動きが顕著になっているユーロリーグに代わる新たなリーグとなる見込みだ。 「キャスト」には12の大都市が常連として名を連ね、さらにスポーツ実績（チャンピオンズリーグやシーズン終了後のトーナメント）によって選出された4チームが加わる。また、マンチェスター・シティやパリ・サンジェルマンといったサッカー界を席巻するトップクラブも参画する（もちろん、両スポーツで常に勝利を収めてきた総合スポーツクラブであるレアル・マドリードも忘れてはならない）。 入手した情報によると、オリンピア・ミラノからはエットーレ・メッシーナとクリストス・スタブロプロス、ミランからはレッドバード・デベロップメント・グループの国際部門CEOでありミランの取締役でもあるマッシモ・カルヴェッリ、そしてズラタン・イブラヒモビッチが出席していた。これは、2027年10月に発足予定のこのプロジェクトに対し、レッドバードとミランがいかに強い関心を寄せているかを示す明白な兆候である。