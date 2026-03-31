去る1月19日、ミランとオリンピア・ミランはロンドンで開催されたNBAとの会合に参加した。英国の首都では、FIBAと提携したバスケットボールリーグ「NBAヨーロッパ」の創設が計画されており、ここ数ヶ月間、その動きが顕著になっているユーロリーグに代わる新たなリーグとなる見込みだ。 「キャスト」には12の大都市が常連として名を連ね、さらにスポーツ実績（チャンピオンズリーグやシーズン終了後のトーナメント）によって選出された4チームが加わる。また、マンチェスター・シティやパリ・サンジェルマンといったサッカー界を席巻するトップクラブも参画する（もちろん、両スポーツで常に勝利を収めてきた総合スポーツクラブであるレアル・マドリードも忘れてはならない）。 入手した情報によると、オリンピア・ミラノからはエットーレ・メッシーナとクリストス・スタブロプロス、ミランからはレッドバード・デベロップメント・グループの国際部門CEOでありミランの取締役でもあるマッシモ・カルヴェッリ、そしてズラタン・イブラヒモビッチが出席していた。これは、2027年10月に発足予定のこのプロジェクトに対し、レッドバードとミランがいかに強い関心を寄せているかを示す明白な兆候である。
翻訳者：
ミラノ、NBAヨーロッパへの参加締め切りは深夜0時：カルディナーレの動向に関する最新情報
NBAヨーロッパとは
「既存のチーム、新規チーム、そしてバスケットボールにも投資したいと考えているサッカーチームを組み合わせた形を想定しています」と、この件を担当しているNBAのマーク・タタム副コミッショナーは以前説明していた。「私たちにとってこれは『フォーエバー・プロジェクト』、つまり永遠に続くプロジェクトなのです」と、アダム・シルバーコミッショナーは数時間前、『ガゼッタ・デロ・スポルト』やその他のメディアに対して語った。 ロンドンでのサミットで、NBAは新しい欧州リーグについて詳細なプレゼンテーションを行い、経済的な条件、トーナメントの運営、フランチャイズの管理に関する要件などを説明した。NBAヨーロッパへの参加を希望するフランチャイズに求められる参加費用は、リーグの共同所有者（NBAが50％を保有）となるため、5億ドル前後、あるいはそれ以上になる見込みだ。
締切
締め切りが迫っている。NBAヨーロッパへの参入に関心のある者は、今夜深夜までに提案を提出しなければならない。ジェリー・カルディナーレ氏は提案を行う意向であり、この争奪戦にはインテルとオリンピアも加わっている。5億ユーロもの税金が課される可能性があることを踏まえ、どのような提案がなされるのか注目される。
疑問
「それらの不確定要素の一部は経済的なものだ。レッドバード社は、このプロジェクトに多額の初期投資（5億ユーロの『加盟金』が噂されている）と非常に高い運営コストが必要であることをよく理解しているからだ。また、一部は政治的な不確定要素でもある。NBAヨーロッパは、ユーロリーグに対抗する形で、常にNBAと国際バスケットボール連盟（FIBA）が共同で進めてきたプロジェクトだった。 しかしここ数日、状況は大きく変化した。NBAのアダム・シルバーコミッショナーは次のように明言している。「我々は、欧州バスケットボール界のためには、ユーロリーグとの共通の解決策を見出し、成長に向けた体系的なアプローチについて合意することが最善であると確信している」。つまり、NBAヨーロッパは、NBA、FIBA、ユーロリーグという3本の柱で支えられる構造になるだろう」と『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙は報じている。