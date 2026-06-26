ミラノ、本拠地で移籍市場に関する会議：カルディナーレ氏と新経営陣が出席

『Sportmediaset』は「カサ・ミランで移籍市場に関するサミット：ジェリー・カルディナーレも出席」と報じた。今朝、ミラン本部でアメリカ人オーナーと新経営陣が移籍市場を議論した。





「リヴァプール・モデル」にならってスリムな経営体制を採用したカルディナーレ氏は、ルーベン・アモリム監督率いる新時代においてクラブの意思決定に深く関与する方針だ。その証拠に、新シーズンの計画を話し合う本日朝の会議にレッドバード代表が参加した。



