ミラノ、小児患者たちを訪問した代表団：「子供たちにとっても、私たちにとっても素晴らしい経験でした。彼らの強さを感じることができました」

「本当に感動しました。こうした状況に立ち向かうのは簡単ではありませんが、ささやかな行動の後に笑顔を見られることは、心に深く残るものです。またこのような活動ができることを願っています。なぜなら、そこから得られるものは計り知れないからです」。今回の訪問は、より広範な取り組みの一環です。実際、ここ数ヶ月間、ミランのユース部門は、子供たちや家族を巻き込み、おもちゃや資金の募金活動を行ってきました。

ミランが地域との絆を深めるための、力強いメッセージとなった。