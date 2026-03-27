分かち合いと幸せに満ちた午後。生後2ヶ月から17歳までの子供たち約20人の嬉しそうな表情と、ヴァレーゼのデル・ポンテ病院に入院中の子供たちを訪問したマッテオ・ガッビア、ルーベン・ロフタス＝チーク、そしてミラン・フトゥーロのヤコポ・サルドとフィリッポ・ピエルマリーニの笑顔が交わりました。 サインやプレゼント、そして若い患者たちとの軽妙な会話。ミランが継続的に行っているこの訪問を、子供たちは心から喜んでいた。
翻訳者：
ミラノ、小児患者たちを訪問した代表団：「子供たちにとっても、私たちにとっても素晴らしい経験でした。彼らの強さを感じることができました」
檻の中の言葉
「彼らは信じられないほどの強さを持った子供たちです。彼らと接していると、何が本当に大切なのかが分かります。今回が初めてというわけではなく、私たちはよくこのような取り組みを企画しています。 特別な時期を過ごしている子供たちやその家族に笑顔を届けようと試みるのは素晴らしいことです。何より素晴らしいのは、こうした子供たちと接する時間を持てること、そして私たちも彼らと同じような不安や思いを抱える普通の人間であることを理解してもらえることです。彼らの持つ強さと、それでも笑顔を絶やさない姿に私たちは心を打たれました。彼らは私たちに考えさせてくれます。私たちは時に、些細な問題に囚われてしまっているのだと」とガッビアは語った。
「ミラン・フトゥーロ」の選手たちのコメント
「本当に感動しました。こうした状況に立ち向かうのは簡単ではありませんが、ささやかな行動の後に笑顔を見られることは、心に深く残るものです。またこのような活動ができることを願っています。なぜなら、そこから得られるものは計り知れないからです」。今回の訪問は、より広範な取り組みの一環です。実際、ここ数ヶ月間、ミランのユース部門は、子供たちや家族を巻き込み、おもちゃや資金の募金活動を行ってきました。
ミランが地域との絆を深めるための、力強いメッセージとなった。