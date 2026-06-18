ミラノ、ワールドカップに出場する10人のロッソネリ：ラビオからプリシッチまで、初戦を終えての総括

モドリッチにとってデビュー戦は苦いものとなった。40歳のクロアチア代表はイングランドの速いペースに対応できず、マドゥエケへのファウルでPKを献上。ケインに決められ0-1で敗れた。レアオも73分に出場したが、ポルトガル対コンゴの引き分け試合で存在感を示せなかった。 ジャシャリは、スイス対カタールの引き分け劇で89分に投入された。