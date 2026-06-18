イタリア代表はワールドカップに出場できなかったが、セリエAは違う。現在、米国、カナダ、メキシコでプレーするセリエA選手は66人にのぼる。ミランはGKからFWまで、最多の10選手をワールドカップに送り出している。 ロッソネリからは10選手が参加している：マイニャン（フランス）、ラビオ（フランス）、デ・ウィンター（ベルギー）、サエレマエカーズ（ベルギー）、エストゥピナン（エクアドル）、モドリッチ（クロアチア）、レアオ（ポルトガル）、ジャシャリ（スイス）、プリシッチ（米国）、ヒメネス（メキシコ）。
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ミラノ、ワールドカップに出場する10人のロッソネリ：ラビオからプリシッチまで、初戦を終えての総括
ラビオがアシスト王、マイニャンは不調
フランスがセネガルを1-0で下した一戦で、マイク・メイニャンとアドリアン・ラビオはフル出場した。ミラン主将のメイニャンはムバイェにニアを破られ、やや不安定な場面もあり評価は5点。 一方、ラビオはディフェンス前のミッドフィールダーという珍しい役割でも活躍。鋭い縦パスでバルコラをゴールへ導き、2-0の決勝点を演出した。
ベルギー代表、得点ゼロ
アレクシス・サエレマエカーズとコニ・デ・ウィンターのデビューは先送りとなった。ベルギー対エジプト戦（1-1の引き分け）では、両選手ともベンチに留まった。ガルシア監督は、トロサールとメケレの経験値を重視した。
プーリシッチ、絶好調
米国がパラグアイを4-1で下した一戦で、プリシッチがトップ選手らしい活躍を見せた。彼はまず、ボバディージャのオウンゴールを誘う起点となり、35分にはモナコのバログンに完璧なアシストを供給した。前半終了間際に筋肉の不調で交代した。
ヒメネスとエストゥピナンに失望
ワールドカップ初戦で南アフリカを2-0で下したメキシコでは、ヒメネスを除く全員が喜んだ。ヒメネスはベンチに留まり、わずかに喜んだだけだった。エクアドルがコートジボワールに敗れた試合でも、エストゥピナンも同じだった。
モドリッチとレアオの不調
モドリッチにとってデビュー戦は苦いものとなった。40歳のクロアチア代表はイングランドの速いペースに対応できず、マドゥエケへのファウルでPKを献上。ケインに決められ0-1で敗れた。レアオも73分に出場したが、ポルトガル対コンゴの引き分け試合で存在感を示せなかった。 ジャシャリは、スイス対カタールの引き分け劇で89分に投入された。