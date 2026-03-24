ミランが今夏の移籍市場で最優先するのは、主に2桁得点を挙げられるセンターフォワードと、3バックのシステムでサイドバックもこなせるセンターバックだ。ここ数日、アッレグリ監督はクラブ幹部と会談し、今夏の移籍市場に向けた最初の意見交換を行った。アルド・ロッシ通りにあるクラブは、チャンピオンズリーグ復帰を見据え、現在の19人の選手から24～25人へと戦力を拡充する見込みだ。 最新の噂によると、スカウト活動は先週の日曜日、ボローニャで行われたボローニャ対ラツィオの試合から始まっているという。
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ミラノ、ボローニャ対ラツィオ戦をダッラ・アラで視察：ロッソネリが注目している選手はこちら
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ミランのスカウトは、長らくミランが注目していたラツィオのスペイン人DFマリオ・ヒラも間近で観察することができた。 1月にロティート会長が「事実上放出不可」と明言していたが、現在状況は一変している。というのも、同選手が2027年に満了する契約を更新する意思がないことを、すでにラツィオに伝えていたからだ。ミランはアストン・ヴィラやインテルとの競合に先んじるため、近いうちにオファーを出すことを検討している。ラツィオは移籍金の50％をレアル・マドリードに支払うことになる。
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ボローニャの選手層の中で、ミランはジェフリー・モンカダが特に高く評価しているアルゼンチン人FWサンティアゴ・カストロと、左サイドバックのフアン・ミランダの両選手に関心を寄せていた。ミランダについては、元ベティスの選手がボローニャと契約する2年前にも、すでにミラン移籍が噂されていた。