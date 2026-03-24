ミラノ、ボローニャ対ラツィオ戦をダッラ・アラで視察：ロッソネリが注目している選手はこちら

ミランのスカウトは、長らくミランが注目していたラツィオのスペイン人DFマリオ・ヒラも間近で観察することができた。 1月にロティート会長が「事実上放出不可」と明言していたが、現在状況は一変している。というのも、同選手が2027年に満了する契約を更新する意思がないことを、すでにラツィオに伝えていたからだ。ミランはアストン・ヴィラやインテルとの競合に先んじるため、近いうちにオファーを出すことを検討している。ラツィオは移籍金の50％をレアル・マドリードに支払うことになる。