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ミラノ、ボローニャ対ラツィオ戦をダッラ・アラで視察：ロッソネリが注目している選手はこちら

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ミラン、来季に向けた動きが活発化：ロッソネリのスカウトが3選手の獲得に向けボローニャへ

ミランが今夏の移籍市場で最優先するのは、主に2桁得点を挙げられるセンターフォワードと、3バックのシステムでサイドバックもこなせるセンターバックだ。ここ数日、アッレグリ監督はクラブ幹部と会談し、今夏の移籍市場に向けた最初の意見交換を行った。アルド・ロッシ通りにあるクラブは、チャンピオンズリーグ復帰を見据え、現在の19人の選手から24～25人へと戦力を拡充する見込みだ。 最新の噂によると、スカウト活動は先週の日曜日、ボローニャで行われたボローニャ対ラツィオの試合から始まっているという。

  • GILA、注目の的

    ミランのスカウトは、長らくミランが注目していたラツィオのスペイン人DFマリオ・ヒラも間近で観察することができた。 1月にロティート会長が「事実上放出不可」と明言していたが、現在状況は一変しているというのも、同選手が2027年に満了する契約を更新する意思がないことをすでにラツィオに伝えていたからだ。ミランはアストン・ヴィラやインテルとの競合に先んじるため、近いうちにオファーを出すことを検討している。ラツィオは移籍金の50％をレアル・マドリードに支払うことになる。

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  • ボローニャの選手層の中で、ミランはジェフリー・モンカダが特に高く評価しているアルゼンチン人FWサンティアゴ・カストロと、左サイドバックのフアン・ミランダの両選手に関心を寄せていた。ミランダについては、元ベティスの選手がボローニャと契約する2年前にも、すでにミラン移籍が噂されていた。

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