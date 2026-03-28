ミラノ、トモリがイングランド代表合宿を離脱：日本戦を欠場し、予定より早く帰国

ミランにとって朗報が届いた。代表戦による中断期間中、主力選手であり守備の要の一人が予定より早くミラノに戻ってくることになった。実際、イングランドサッカー協会が公式に発表した通り、フィカヨ・トモリはイングランド代表の合宿を離脱し、次に行われるイングランド対日本の親善試合には出場しない。

このミラン所属のイングランド人センターバックに身体的な問題はないが、ウルグアイ戦（トモリ自身も先発出場した試合）後の監督の判断によるものだ。