ミラノ、ジェリー・カルディナーレ氏が元監督アッレグリ氏を再び皮肉った。「負けを避けるためではなく、勝つためにプレーしたい。勝利の文化を取り戻そう」

カルヴェッリ氏CEO就任のプレスリリースには、次のような記載もある。 「昨年レッドバードに入社して以来、マッシモは人材を活かし、協働とプロ意識の文化を育む組織モデルのリーダー兼推進者として頭角を現してきた。マッシモはレッドバードのパートナーであるデビッド・カステルブランコ氏と共にACミランへの投資を共同主導し、両名とも私に直接報告している。 レッドバードでは、変革期に最高水準の実行力を保つため、リーダーが主要投資先で直接運営を担うことがあります。この1年、マッシモはその役割を果し、ACミランの組織に完全に溶け込んでいます」。