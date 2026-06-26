ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレ氏は公式チャンネルで、ジョルジオ・フルラーニ氏の後任としてマッシモ・カルヴェッリ氏が新CEOに就任したと発表した。 その際、彼はクラブ本部のトップとして、5月25日に解任されたマッシミリアーノ・アッレグリ前監督らへの皮肉も口にした。
AFP
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ミラノ、ジェリー・カルディナーレ氏が元監督アッレグリ氏を再び皮肉った。「負けを避けるためではなく、勝つためにプレーしたい。勝利の文化を取り戻そう」
カルディナレの言葉
「使命は明確だ。ACミランに関わるすべてにおいて、特にピッチでは『負けない』のではなく『勝つ』ためにプレーする。 今日からクラブ全体は、彼のフルタイムでの参画、強い決意、そして勝利と結果を求める文化を取り戻すための切迫感の恩恵を受けるだろう」と、アッレグリの後任としてポルトガル人のルーベン・アモリムを新監督に選んだジェリー・カルディナーレは語った。
退職金の凍結
この声明は、ミランとマッシミリアーノ・アッレグリの1年限りの関係が、5位でチャンピオンズリーグ出場を逃し、円満に終わらなかったことを示している。 現在、双方は契約解除の条件や、リヴォルノ出身の監督およびスタッフへの退任金で合意に至っていない。これは、すでに3年契約で合意しているナポリへの移籍に向けた重要なステップだ。 アッレグリ側近は500万ユーロを要求し、ミランの初提示は50万ユーロ。辞任後にイメージ毀損で提訴する可能性も残る。
カルディナーレがカルヴェッリを紹介する
カルヴェッリ氏CEO就任のプレスリリースには、次のような記載もある。 「昨年レッドバードに入社して以来、マッシモは人材を活かし、協働とプロ意識の文化を育む組織モデルのリーダー兼推進者として頭角を現してきた。マッシモはレッドバードのパートナーであるデビッド・カステルブランコ氏と共にACミランへの投資を共同主導し、両名とも私に直接報告している。 レッドバードでは、変革期に最高水準の実行力を保つため、リーダーが主要投資先で直接運営を担うことがあります。この1年、マッシモはその役割を果し、ACミランの組織に完全に溶け込んでいます」。