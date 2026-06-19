ミランは正念場だ。マルクス・クロシェとティモ・ハルドゥングがそれぞれフットボール部門責任者とスポーツディレクター就任を辞退し、カルディナーレ会長は不意を突かれた。情報筋によると、会長はアイントラハトへの再アプローチと並行しプランBも検討している。 スポーツディレクター候補には、バイエル・レバークーゼンやフェネルバフチェでプレーしたデヴィン・オゼクの名が挙がっている。ただし、彼を補佐する上位幹部が必要だ。合宿まで20日を切った今も迷走が続いており、今シーズンは苦戦が予想される。