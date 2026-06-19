ジェリー・カルディナーレ氏がローマを訪れた。同僚のアンドレア・ロンゴーニ氏によると、ミランを所有する米投資ファンド「レッドバード」のトップである同氏は、昨日、仕事と私用で首都に滞在。公式な訪問理由はまだ発表されていないが、バチカンでレオ14世教皇に謁見したという説もある。
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ミラノ、ジェリー・カルディナーレがローマに滞在：教皇レオ14世と面会か？
キロフスキーとガーディナーの会談の可能性
撮影したサポーターによると、彼は誰かと「非常に動揺した」電話をしていたという。新フットボール部門責任者の就任を待つ間、暫定スポーツ責任者のキロフスキー氏とガーディナー氏とローマで会談したとの見方もある。キロフスキー氏はイブラヒモビッチ氏に近い「ミラン・フトゥーロ」責任者で、1994年生まれのガーディナー氏は今年からスカウト部長に就く予定だ。
未来に立ち込める雲
ミランは正念場だ。マルクス・クロシェとティモ・ハルドゥングがそれぞれフットボール部門責任者とスポーツディレクター就任を辞退し、カルディナーレ会長は不意を突かれた。情報筋によると、会長はアイントラハトへの再アプローチと並行しプランBも検討している。 スポーツディレクター候補には、バイエル・レバークーゼンやフェネルバフチェでプレーしたデヴィン・オゼクの名が挙がっている。ただし、彼を補佐する上位幹部が必要だ。合宿まで20日を切った今も迷走が続いており、今シーズンは苦戦が予想される。