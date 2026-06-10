ミラノ、カルディナーレ氏が『TIME』誌の「2026年スポーツ界で最も影響力のある100人」に選出

「リーダーズ」部門には、投資ファンド「レッドバード・キャピタル・アンド・パートナーズ」のオーナーで、ミランなどのスポーツ・通信事業を手掛けるジェリー・カルディナーレ氏も選ばれた。選出理由として各人物の略歴が添えられ、ミランのオーナーに関する部分は『タイムズ』紙特派員ショーン・グレゴリー氏が執筆した。 同記者は「ジェリー・カルディナーレは、あなたが聞いたことのないスポーツ界で最も影響力のある人物かもしれない」と指摘する。彼が率いる140億ドル規模の投資会社レッドバード・キャピタル・パートナーズはパラマウント・スカイダンスの主要株主であり、2月に同コングロマリットがワーナー・ブラザース・ディスカバリーを買収する1,100億ドルのオファーでも中心的な役割を果たした。 パラマウント・スカイダンスはNFL（CBSを通じて）やUFC（2025年8月に77億ドルで契約）の放送権に多額を投資している。取引が成立すれば、カーディナル氏の資金はNHLやU.S.サッカーにも回る。 さらにレッドバードは、試合をパラマウント＋で米国配信するACミランやトゥールーズFCの過半数株式を保有し、フェンウェイ・スポーツ・グループ（ボストン・レッドソックスとリヴァプールのオーナー）やドウェイン・“ザ・ロック”・ジョンソンが共同所有するユナイテッド・フットボール・リーグにも投資している。















