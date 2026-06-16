ミラノ、カルヴェッリ氏が新CEOに就任。フルラーニ氏から職務を引き継ぐ。上限1,000万、国内外の機関・当局との交渉も担当。

議事録によると、マッシモ・カルヴェッリ氏は2025年11月5日に取締役に任命され、同年12月16日に登記された。任期は2027年12月31日時点の決算承認時まで。

2026年5月28日の取締役会は、法令・定款の制限と取締役会専管事項を除き、会社の健全な運営と目的達成に必要な通常・特別の経営権限を取締役に付与すると決議した。





同文書には、5月29日の決議で付与された権限（CEOであったジョルジオ・フルラーニ氏が解任前に担っていた職務）が詳細に記載されている。単独署名権限は21事項で、取引額上限は1,000万ユーロ。 この上限は、文書対応、代表義務、対外関係、社内調整、窓口・広報業務、人事管理などの制度・管理権限にはほとんど影響しないが、運営に直結する権限には影響する。 具体的には、代理人との交渉、代表取締役プロジェクトの管理、新スタジアム関連手続き、資産購入、スポンサー・保険・広告契約、選手・技術スタッフ取引の管理などが該当する。 つまり、1,000万ユーロ超の移籍取引は、カルヴェッリ氏が実行するにはオーナーの承認が必要となる。 また、500万〜2,000万ユーロの範囲では、CFO／COOステファノ・コチリオとの連署で承認できる銀行・財務関連項目が5つある。





議事録からは、ガバナンス上重要な事実が浮かぶ。カルヴェッリは現在、2026年5月25日までフルラーニが持っていたのと同じ権限を持つ。

この権限付与は、ミランが推進する組織再編の重要ステップであり、新運営体制を正式に確定するものである。











