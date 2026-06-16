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calvelli milan foto: ATP Tour

翻訳者：

ミラノ、カルヴェッリ氏が新CEOに就任。フルラーニ氏から職務を引き継ぐ。上限1,000万、国内外の機関・当局との交渉も担当。

ACミラン
移籍情報

ミランではカルヴェッリがCEOに就任し、フルラーニは10月まで名義上留任する。予算上限は1000万。

登記簿によると、マッシモ・カルヴェッリ氏がミランの新CEOに就任したことが正式に確定した。トスカーナ出身の同氏は、レッドバード・デベロップメント・グループの国際部門CEOやレッドバード・キャピタル・パートナーズのオペレーティング・パートナーを務めた経験を持ち、アルド・ロッシ通りのクラブ組織で権限を持つ取締役となった。


これは5月29日の取締役会後に更新された登記簿謄本（商工会議所入手）により明らかになった。


これは2026年5月25日に始まった組織再編の一環で、同日をもってジョルジオ・フルラーニ前CEOの任期が終了し、クラブは経営・スポーツ両面で新段階へ入った。



  • マッシモ・カルヴェッリの権限：ミラン取締役会から付与された権限

    議事録によると、マッシモ・カルヴェッリ氏は2025年11月5日に取締役に任命され、同年12月16日に登記された。任期は2027年12月31日時点の決算承認時まで。

    2026年5月28日の取締役会は、法令・定款の制限と取締役会専管事項を除き、会社の健全な運営と目的達成に必要な通常・特別の経営権限を取締役に付与すると決議した。


    同文書には、5月29日の決議で付与された権限（CEOであったジョルジオ・フルラーニ氏が解任前に担っていた職務）が詳細に記載されている。単独署名権限は21事項で、取引額上限は1,000万ユーロ。 この上限は、文書対応、代表義務、対外関係、社内調整、窓口・広報業務、人事管理などの制度・管理権限にはほとんど影響しないが、運営に直結する権限には影響する。 具体的には、代理人との交渉、代表取締役プロジェクトの管理、新スタジアム関連手続き、資産購入、スポンサー・保険・広告契約、選手・技術スタッフ取引の管理などが該当する。 つまり、1,000万ユーロ超の移籍取引はカルヴェッリ氏が実行するにはオーナーの承認が必要となる。 また、500万〜2,000万ユーロの範囲では、CFO／COOステファノ・コチリオとの連署で承認できる銀行・財務関連項目が5つある。


    議事録からは、ガバナンス上重要な事実が浮かぶ。カルヴェッリは現在、2026年5月25日までフルラーニが持っていたのと同じ権限を持つ。

    この権限付与は、ミランが推進する組織再編の重要ステップであり、新運営体制を正式に確定するものである。




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  • これが現在のフルラーニの取り組みだ

    ジョルジオ・フルラーニ氏は解雇通告後、アルド・ロッシ通りには出勤していないが、法的には依然としてミランCEOである。少なくとも来年10月の定時株主総会まではその職にとどまり、自身が担当した前シーズンの決算承認を見届ける。 現在は権限がカルヴェッリ氏に移っており、彼が秋まで事実上のCEOとして業務を遂行する。その間、クラブ所有者は次の手を模索する見込みだ。