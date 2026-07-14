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ミラノ、カルヴァーニ巡るラツィオとの交渉が最終段階：金額と詳細

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移籍情報

ミラン、シーズン終盤に未来を見据えた補強。ラツィオからカルヴァーニが加入へ。

ミラン若手への投資を続け、セカンドチームに新戦力を迎える。 ラツィオからロレンツォ・カルヴァーニを獲得する交渉が最終段階に入った。2008年生まれの左サイドバックでイタリアU-17代表にも選ばれたカルヴァーニはミランの「フトゥーロ」チームでキャリアを始める。

  • 数値と詳細

    当編集部が入手した情報によると、ミランとラツィオは現在、カルヴァーニ選手の移籍について約100万ユーロ＋ボーナスで最終調整を行っている。2008年生まれの同選手は明日、ミラネッロでの合宿2日目にミラン・フトゥーロに合流する見込みだ。

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  • カルヴァーニとは誰か

    若年ながらカルヴァーニはハイレベルなユースサッカーで経験を積んでいる。昨季はプリマヴェラ1リーグ28試合で3アシストコッパ・プリマヴェーラ2試合で1アシストを記録した。


    U-18チームでも4試合に出場し1ゴール1アシストを記録。攻撃参加、突破、そして守備の読みの良さを示す数字だ。

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