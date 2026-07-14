若年ながらカルヴァーニはハイレベルなユースサッカーで経験を積んでいる。昨季はプリマヴェーラ1リーグ28試合で3アシスト、コッパ・プリマヴェーラ2試合で1アシストを記録した。





U-18チームでも4試合に出場し1ゴール1アシストを記録。攻撃参加、突破、そして守備の読みの良さを示す数字だ。