ミラノ、イブラヒモビッチがアラジュベゴビッチに魅了される：「彼はスタジアムの主のようにプレーする。偉大な選手はチャンスを待つのではなく、自ら作り出す」

カタールとの決勝でゴールを決めたイブラヒモビッチは語った。「世界中がそのゴールを取り沙汰しているが、私にとってゴールが最重要なわけではない。 最も大切なのは勇気だ。ワールドカップの舞台で何百万人もの観客の前でも、まるでスタジアムの主のようにプレーする18歳の若者は稀だ。彼はただ良い試合をしようとする一般的な若手ではなく、自分がピッチで最高の選手だと信じていた」。