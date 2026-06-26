ズラタン・イブラヒモビッチは、ボスニア出身の若手ケリム・アラジベゴヴィッチが今大会でデビューし、大きなインパクトを残したことに感銘を受けた。フォックス・スポーツのコメンテーターで、レッド・バードオーナーのゲリー・カルディナーレ氏のシニア・アドバイザーでもあるイブラヒモビッチは、2007年生まれのこの攻撃的ウイングのパフォーマンスを絶賛した。
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ミラノ、イブラヒモビッチがアラジュベゴビッチに魅了される：「彼はスタジアムの主のようにプレーする。偉大な選手はチャンスを待つのではなく、自ら作り出す」
なんて勇気だ
カタールとの決勝でゴールを決めたイブラヒモビッチは語った。「世界中がそのゴールを取り沙汰しているが、私にとってゴールが最重要なわけではない。 最も大切なのは勇気だ。ワールドカップの舞台で何百万人もの観客の前でも、まるでスタジアムの主のようにプレーする18歳の若者は稀だ。彼はただ良い試合をしようとする一般的な若手ではなく、自分がピッチで最高の選手だと信じていた」。
世界の新星
イブラはアラジュベゴヴィッチの活躍をこう称えた。「私が感銘を受けたのは、ゴール前の彼の自信、ボールを要求し、ゴールへ突進した姿勢だ。 偉大な選手はチャンスを待つのではなく、自ら作り出す。人々はこれが彼のキャリアの始まりだと言うだろう。そうかもしれない。しかし彼がこのメンタリティを維持し続ければ、このゴールはサッカー界がケリム・アラジュベゴヴィッチという存在に気づいた瞬間として記憶されるだろう。ワールドカップはスターが生まれる場所だ。今日、新たなスターが誕生した。」
ミランの最新情報
ここ数日、ミランがボスニア代表のエースに興味を示しているという報道が再浮上した。 2025年夏に200万ユーロで放出した後、800万ユーロで買い戻したバイエル・レバークーゼンと2029年6月までの契約を結んでおり、ザルツブルクでは44試合に出場して13ゴール4アシストを記録したシーズンを終えたばかりである。 アライベゴヴィッチはかねてよりセリエA複数クラブの注目を集め、アタランタ、ナポリ、ローマが有力候補とされる。市場価値は2500万～3000万ユーロと見積もられる。