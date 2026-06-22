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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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ミラノ、アモリムが急行：到着後、練習と移籍市場の予定

ACミラン
ルベン・アモリム
移籍情報

ミランのアモリムは、チーム編成についてカルディナーレと常に連絡を取る。ミラノへはいつ到着か。

ジェリー・カルディナーレが決定し、当編集部が報じた今回の変革は、人ではなく仕組みの革命だ。レッドバードのオーナーは、CEO、GM、スポーツディレクター、監督が中心となるイタリア型組織から、専門職で構成されるチーム重視の英国型組織へ移行する。


マンチェスター・ユナイテッドでの経験を持つルーベン・アモリムは、結果が出なかったものの、このプロジェクトを推進する自信を持っている。

  • 市場担当本部はカルディナーレと直接連絡を取っている。

    RedBirdが結成した戦略チームは階層的な組織で、アモリムはカルディナーレ氏とプレイヤー・トレーディング担当ディレクターのアルムシュタット氏と直接連携するマネージャーとして、その役割を強化する。アモリムは数週間前から活動を始め、補強候補リストを作成し、マイニャンやラビオら現所属選手とも話し合いを開始している。

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  • ミラノに到着するとき

    アモリム氏は7月上旬にイタリアを訪れ、ミラネッロやカサ・ミラン、ヴィスマーラ、サン・シーロなどの施設を視察する。

     新シーズン準備のためミラノへ。数日離れるが、7月12日の合宿開始に合わせてミラネッに戻る。3年間の任期へカウントダウンが始まった。