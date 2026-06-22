ジェリー・カルディナーレが決定し、当編集部が報じた今回の変革は、人ではなく仕組みの革命だ。レッドバードのオーナーは、CEO、GM、スポーツディレクター、監督が中心となるイタリア型組織から、専門職で構成されるチーム重視の英国型組織へ移行する。





マンチェスター・ユナイテッドでの経験を持つルーベン・アモリムは、結果が出なかったものの、このプロジェクトを推進する自信を持っている。