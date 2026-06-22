ジェリー・カルディナーレが決定し、当編集部が報じた今回の変革は、人ではなく仕組みの革命だ。レッドバードのオーナーは、CEO、GM、スポーツディレクター、監督が中心となるイタリア型組織から、専門職で構成されるチーム重視の英国型組織へ移行する。
マンチェスター・ユナイテッドでの経験を持つルーベン・アモリムは、結果が出なかったものの、このプロジェクトを推進する自信を持っている。
ジェリー・カルディナーレが決定し、当編集部が報じた今回の変革は、人ではなく仕組みの革命だ。レッドバードのオーナーは、CEO、GM、スポーツディレクター、監督が中心となるイタリア型組織から、専門職で構成されるチーム重視の英国型組織へ移行する。
マンチェスター・ユナイテッドでの経験を持つルーベン・アモリムは、結果が出なかったものの、このプロジェクトを推進する自信を持っている。
RedBirdが結成した戦略チームは階層的な組織で、アモリムはカルディナーレ氏とプレイヤー・トレーディング担当ディレクターのアルムシュタット氏と直接連携するマネージャーとして、その役割を強化する。アモリムは数週間前から活動を始め、補強候補リストを作成し、マイニャンやラビオら現所属選手とも話し合いを開始している。
アモリム氏は7月上旬にイタリアを訪れ、ミラネッロやカサ・ミラン、ヴィスマーラ、サン・シーロなどの施設を視察する。
新シーズン準備のためミラノへ。数日離れるが、7月12日の合宿開始に合わせてミラネッロに戻る。3年間の任期へカウントダウンが始まった。