ジェリー・カルディナーレが決定し、当編集部が報じた変革は、人ではなく仕組みの革命だ。レッドバードのオーナーは、CEO、GM、スポーツディレクター、監督が別れるイタリア型から、複数の専門職が協力する英国型へ移行する。
マンチェスター・ユナイテッドでの経験を持つルーベン・アモリムは、このプロジェクトを推進する準備ができている。
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RedBirdが結成した戦略チームは、アモリムがカルディナーレ氏とプレイヤー・トレーディング担当ディレクターのアルムシュタット氏と直接連携するマネージャーとして、より重要な役割を担う階層構造だ。アモリムは数週間前から活動を始め、補強候補リストを作成し、マイニャンやラビオら現所属選手とも話し合いを開始している。
アモリム氏は7月上旬にイタリアを訪れ、ミラネッロやカサ・ミラン、ヴィスマーラ、サン・シーロなどの施設を視察する。
新シーズン準備のためミラノへ。数日離れるが、12日の合宿開始に合わせてミラネッロに戻る。カウントダウンが始まった。アモリムは3年間の任期へ準備万端だ。