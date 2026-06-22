ジェリー・カルディナーレが決定し、当編集部が報じた変革は、人ではなく仕組みの革命だ。レッドバードのオーナーは、CEO、GM、スポーツディレクター、監督が別れるイタリア型から、複数の専門職が協力する英国型へ移行する。





マンチェスター・ユナイテッドでの経験を持つルーベン・アモリムは、このプロジェクトを推進する準備ができている。





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