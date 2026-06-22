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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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ミラノ、アモリムが急行：ミラノ到着後の練習と移籍市場の予定

ACミラン
ルベン・アモリム
移籍情報

ミランのアモリムは、チーム編成のためカルディナーレと常に連絡を取る。ミラノ到着はいつになるか。

ジェリー・カルディナーレが決定し、当編集部が報じた変革は、人ではなく仕組みの革命だ。レッドバードのオーナーは、CEO、GM、スポーツディレクター、監督が別れるイタリア型から、複数の専門職が協力する英国型へ移行する。


マンチェスター・ユナイテッドでの経験を持つルーベン・アモリムは、このプロジェクトを推進する準備ができている。


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  • 市場担当本部はカルディナーレと直接連絡を取っている。

    RedBirdが結成した戦略チームは、アモリムがカルディナーレ氏とプレイヤー・トレーディング担当ディレクターのアルムシュタット氏と直接連携するマネージャーとして、より重要な役割を担う階層構造だ。アモリムは数週間前から活動を始め、補強候補リストを作成し、マイニャンやラビオら現所属選手とも話し合いを開始している。

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  • ミラノに到着するとき

    アモリム氏は7月上旬にイタリアを訪れ、ミラネッロやカサ・ミラン、ヴィスマーラ、サン・シーロなどの施設を視察する。

     新シーズン準備のためミラノへ。数日離れるが、12日の合宿開始に合わせてミラネッに戻る。カウントダウンが始まった。アモリムは3年間の任期へ準備万端だ。