ミラノ、アッレグリ監督：「レアオ？ あの件は忘れてしまおう。ヒメネスを招集する」

レアオとプリシッチのコンビについて：

「レアオとプリシッチのコンビについては、今シーズンは怪我に悩まされた。一人はプレシーズンに欠場し、もう一人は良い調整をしたものの、その後2ヶ月間離脱していた。今は残り2ヶ月をしっかりとやり遂げることが重要だ。プリシッチは体調が良く、ローマ戦ではフィジカル面でも良いパフォーマンスを見せた。シュートの精度には欠けるが、それは取り戻せるだろう。 ラファは9ゴールを挙げており、まだ試合が残っているため、2桁ゴールも十分可能だ。しかし今は全選手が揃っている。プレーするためには、全員が目を覚まさなければならない。全員だ」。

モドリッチの将来について：

「クラブが彼と話し合うことになる。彼次第だ。ワールドカップを控えているし……とりあえずはプレーさせ、楽しませてあげよう」。





順位表について：

「前だけでなく後ろも見ていかなければならない。サッカーが素晴らしいのはまさにこの点だ。バランスが不可欠だからだ。目標を達成するまでは、その目標に集中し続けなければならない。明日、勝ち点を取り、一歩前進しなければならない。ラツィオ戦ではもっと正確さを欠いてしまい、その代償を高く払った。 明日は無理をせず、整然とした試合運びで、勝ち点3を持ち帰ることを目標にしなければならない」。

プリシッチからレアオへのパスが通らなかった件。二人の連携を向上させるには何が足りないのか？

「ボールを持っている選手が、フリーになっている選手を見極める必要がある（笑、編注）。あのパスを出さなかったのは、彼が見ていなかったからだ。だが、それは他にも何度かあった。サッカーにおいて差をつけるのは、最後のパスを選択する瞬間だ。レアオにはこう言った。『彼には君が見えなかったんだ。見えていればパスを出していたはずだ』と。それほど難しいことではなかったんだ」。





攻撃陣に課題を抱えながら、12月28日以来ゴールを決めていないプリシッチや鼠径部痛を抱えるレアオという状況で、どうやって60ポイントを獲得できたのですか？

「チームとして団結して戦ったからだ。攻撃陣には怪我の問題があったが、過去のことにはこだわらない。ラツィオ戦の映像を見直したが、最終30メートルで技術的なミスがあった。防げたはずの失点もあったが、そういうこともある。明日は難しい試合が待っている。万全な状態の選手全員が必要だ。 ロフタス＝チークとガッビアの復帰を期待しているし、ヒメネスもコンディションを上げてくるはずだ。個人の目標をチームのために捧げなければ、8ヶ月後にはチャンピオンズリーグの出場権をかけて戦わなければならなくなる。」