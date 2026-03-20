タレ氏とは今後のことについて話し合っていますか？このチーム体制を維持することの重要性はどの程度ですか？

「タレとは毎日顔を合わせ、ミラネッロで一緒に昼食をとり、合宿も共に過ごしています。チームの状況や、どこに手を加えるべきかについて話し合っています。フルラーニもダービー後に訪ねてきて、一緒に昼食をとりました。将来について話すことになれば――まだ話し合ってはいませんが――全員で話し合うことになるでしょう」。

レアル対ドルトムントのチャンピオンズリーグ決勝ハーフタイムの映像について：アンチェロッティはベテラン選手たちを信頼していました。ミランという文脈において、チームが最高の結果を目指すためには、そのようなカリスマ性のある選手が必要なのでしょうか？

「あれはモドリッチとクロースが引退した後のレアルだった。残っているのはカルバハルだけだ。10年前のことを考えるべきではない。今は全く異なる世代だ。特にイタリアでは、ヨーロッパの他のクラブと競うだけの経済力がない。 売上高を見れば明らかだ。結局のところ、準決勝に進出するのは経済的に最も強いチームだ。許容誤差が小さい状況では、チームを構築する上で実力と運の両方が必要になる。売上高が10億あれば、たとえ2億の失敗をしても、さらに資金を投入できる。ミランは競争力と持続可能性を両立させるべく取り組んでいる。 今やクラブは企業です。だからこそ、スポーツ面も商業面も重要になるのです。トップチームから草の根活動まで一貫した体制でなければなりません。そうしてこそ、クラブが頼れる強固な基盤を築けるのです。そうでなければ、行き当たりばったりになってしまいます。こうした基盤を作らなければ、いつまでも漂流したままです」。

おそらく、フォワードだけに依存しない他のすべての状況を改善する必要があるのでしょうか？

「選手同士の連携を強化する必要があります。プリシッチとレアオはそのポジションで一緒にプレーした経験が浅いですが、他の選手たちも同様です。とはいえ、フィレンツェでのフルクルグとプリシッチの連携は素晴らしかった。日曜日の試合ではプリシッチが彼を見失ってしまいましたが、サッカーではよくあることです」

イタリアのチームがヨーロッパでこれほど苦戦するのは、よくあることではないですか？その激しさは、選手や監督、リーグによって異なるのでしょうか？

「ここで説明しようとしても、何も説明できないし、真実を握っているわけでもないから、ただ言うだけになる。イタリアのサッカーを貶めるべきではない。我々にはそれなりの特徴があり、それは中世の要塞防衛から続くイタリア人の歴史の一部なのだ。今は誰もが口を出す。パススピードは確かに異なり、それは選手次第だ。なぜヨーロッパの試合はスピードが速いのか？ まず第一に、勝つか負けるかの世界だからだ。 イングランドのリーグは全く異なるもので、優れているわけでも劣っているわけでもない。イタリアではプレーが停滞し、スペースが少ないと言われるが、ポジティブな面を見よう。ゴールを決めるのがより難しいということだ。我々はこうして生まれ育ち、進化してきた。異なる文化を持つ他国を真似てはならない。クラブごとに歴史は異なる。ユース部門を整備し、異なる手法を見つけなければならない。しかし、口にするだけではダメだ。実行しなければならない！ そして決断を下すことだ。これ以上話すと論争になりそうなので、ここで締めくくる。すべてのユース部門に関する数字を明らかにすべきだと思う。これらの数字を公表すべきだ。サッカーをしている多くの子供たちがすぐに辞めてテニスに転向してしまうことを懸念しなければならない。シナーのような選手を育てるには、その背後に膨大な努力がある。注意を払う必要がある。ユース部門を理解している人なら、改革を行うだけでいいのだ」。