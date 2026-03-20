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ミラノ、アッレグリ監督：「モドリッチ？彼次第だ。ヒメネスは招集される。攻撃陣は全員、目を覚まさなければならない」

マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、恒例の試合前記者会見で、土曜日に開催される自身の率いるミラン対トリノ戦について語った

ミラン対トリノ戦まであと24時間。順位表でロッソネーリの巻き返しを図るための重要な一戦だ。マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、ミランェッロで行われた試合前日の記者会見で、ダヴェルサ監督率いるトリノとの対戦について次のように語った。


ルカ・モドリッチが2018年のバロンドールをカサ・ミランに持ち込んだ。これは、すでに強固なミランとの絆を象徴するものだろうか？

「ルカは加入して、技術的な面だけでなく、とりわけ人間的かつプロフェッショナルな面で、特に若い選手たちに質をもたらしてくれました。選手として、そして一人の人間として――ルカは40歳ですが――自分の仕事に対する情熱と愛情を見られるのは素晴らしいことです。これはチーム内に熱意を生み出し、前向きな雰囲気をもたらしています」

  • レアオの件、診断書とプリシッチについて

    ヒメネスの調子はどうですか？ローマでの一件後、レアオの調子はどうですか？チームの雰囲気は？

    「口論の後は、いつも言い訳がつきものです。勝ち点が非常に重要となるシーズン中では、こうしたことは起こり得るものです。すべきことは冷静さを保つことだけです。明日は中断前の重要な試合があります。ダヴェルサ監督が就任して以来、トリノは好成績を残しているため、難しい試合になるでしょう。起きたことは忘れて、明日の試合に集中しなければなりません。ヒメネスは元気です。明日も招集されます」

    優勝争いは終わったのか？

    「ラツィオ戦での敗北は当然のことだ……サッカーはそういう点で素晴らしい。誰もがインテルが勝ち点2を失ったと思っていたが、実際は違った。彼らは優勝の行方を自らの手で握っているし、我々はチャンピオンズリーグ出場権を握っている。 我々は一戦一戦に集中しなければならない。そして、計算上、セリエA優勝がインテルに決まり、ミランがチャンピオンズリーグ出場権を獲得した時点で、我々はもうセリエAを勝ち取ることはできず、チャンピオンズリーグの予選を突破することもできなくなるのだ」。

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  • 順位表、モドリッチ、そして再びプリシッチ

    レアオとプリシッチのコンビについて：

    「レアオとプリシッチのコンビについては、今シーズンは怪我に悩まされた。一人はプレシーズンに欠場し、もう一人は良い調整をしたものの、その後2ヶ月間離脱していた。今は残り2ヶ月をしっかりとやり遂げることが重要だ。プリシッチは体調が良く、ローマ戦ではフィジカル面でも良いパフォーマンスを見せた。シュートの精度には欠けるが、それは取り戻せるだろう。 ラファは9ゴールを挙げており、まだ試合が残っているため、2桁ゴールも十分可能だ。しかし今は全選手が揃っている。プレーするためには、全員が目を覚まさなければならない。全員だ」。

    モドリッチの将来について：

    「クラブが彼と話し合うことになる。彼次第だ。ワールドカップを控えているし……とりあえずはプレーさせ、楽しませてあげよう」。


    順位表について：

    「前だけでなく後ろも見ていかなければならない。サッカーが素晴らしいのはまさにこの点だ。バランスが不可欠だからだ。目標を達成するまでは、その目標に集中し続けなければならない。明日、勝ち点を取り、一歩前進しなければならない。ラツィオ戦ではもっと正確さを欠いてしまい、その代償を高く払った。 明日は無理をせず、整然とした試合運びで、勝ち点3を持ち帰ることを目標にしなければならない」。

    プリシッチからレアオへのパスが通らなかった件。二人の連携を向上させるには何が足りないのか？

    「ボールを持っている選手が、フリーになっている選手を見極める必要がある（笑、編注）。あのパスを出さなかったのは、彼が見ていなかったからだ。だが、それは他にも何度かあった。サッカーにおいて差をつけるのは、最後のパスを選択する瞬間だ。レアオにはこう言った。『彼には君が見えなかったんだ。見えていればパスを出していたはずだ』と。それほど難しいことではなかったんだ」。


    攻撃陣に課題を抱えながら、12月28日以来ゴールを決めていないプリシッチや鼠径部痛を抱えるレアオという状況で、どうやって60ポイントを獲得できたのですか？

    チームとして団結して戦ったからだ。攻撃陣には怪我の問題があったが、過去のことにはこだわらない。ラツィオ戦の映像を見直したが、最終30メートルで技術的なミスがあった。防げたはずの失点もあったが、そういうこともある。明日は難しい試合が待っている。万全な状態の選手全員が必要だ。 ロフタス＝チークとガッビアの復帰を期待しているし、ヒメネスもコンディションを上げてくるはずだ。個人の目標をチームのために捧げなければ、8ヶ月後にはチャンピオンズリーグの出場権をかけて戦わなければならなくなる。」

  • プレッシャーについて、オープンVAR、フルクルグ、そしてレアオ

    ローマ戦でチームは過度なプレッシャーを感じていたのでしょうか？心理的な反動を懸念していますか？

    「反動があってはならない。というのも、我々は避けるべきミスをいくつか犯してしまったし、前線でもっと正確さを求めなければならないからだ。好機もあったが、同様に2、3回のチャンスを逃してしまった。その点については改善に取り組んできたので、明日は守備面でより良い試合ができることを願っている。 前半だけで9回のカウンターを許し、これは今年最多の数字だ。しかし、ラツィオ戦の結果は、すでに流れが乱れていたクレモナ戦の影響を受けている。ダービーは別物で、集中の度合いも異なる。我々は落ち着きを取り戻し、組織的なプレーに戻らなければならない。それが我々の強みだからだ」。

    レアオとプリシッチを起用し続けるか、それともエリア内の唯一のストライカーであるフルクルグにチャンスを与えるか？

    「試合後の解決策は、必要とされればいくらでもある。 これまでヒメネスは出場できず、試合勘も戻っていない。実際、インターバル期間中に調整試合を組むかどうか検討するつもりだ。もし試合終了20分前に、彼の持つような特徴を持った選手が必要になった場合、選択肢は彼一人しかいない。だから、最初から起用するか、終盤に投入するかだ。全員のコンディションは良好で、全員が必要だ。シーズン終盤に向けて、5人のフォワードを戦力として確保できることは非常に重要だ」。

    レアオについて：

    「彼は間違いなくセンターフォワードをこなせる。日曜日のインテル戦やクレモナ戦で、深い位置への攻撃に参加した時の動きを見ればわかる。スペースが開けば少しは落ち着くが、ワイドに広がってボールが来ないと、試合から少し浮いてしまう…」。

    VARの公開を廃止しようという動きがありますが、どう思いますか？

    「分かりません、彼らが決めることです。余計なことはしない方が良い。審判がいるし、彼らは優秀だと思います。審判に任せておきましょう。あらゆる状況においてバランスが保たれなければなりません。VARの介入と審判の判断の境界線は微妙で、それがバランスを崩す可能性もあります。 両者の間に適切な連携が築かれれば、審判もより落ち着いて裁けるようになるだろう。だが、審判たちは優秀だ。最近の試合ではさらに良くなっている。グイダは良い審判をした。流れを止めず、軽微なファウルには笛を吹かなかった。それが正しい。サッカーは男らしいスポーツだからだ。若い審判も多いが、彼らは経験を積む必要がある。ベテランの審判は経験が豊富で、状況をコントロールできる」。



  • タレについて、欧州サッカー、そしてイタリアサッカーの課題

    タレ氏とは今後のことについて話し合っていますか？このチーム体制を維持することの重要性はどの程度ですか？

    「タレとは毎日顔を合わせ、ミラネッロで一緒に昼食をとり、合宿も共に過ごしています。チームの状況や、どこに手を加えるべきかについて話し合っています。フルラーニもダービー後に訪ねてきて、一緒に昼食をとりました。将来について話すことになれば――まだ話し合ってはいませんが――全員で話し合うことになるでしょう」。

    レアル対ドルトムントのチャンピオンズリーグ決勝ハーフタイムの映像について：アンチェロッティはベテラン選手たちを信頼していました。ミランという文脈において、チームが最高の結果を目指すためには、そのようなカリスマ性のある選手が必要なのでしょうか？

    「あれはモドリッチとクロースが引退した後のレアルだった。残っているのはカルバハルだけだ。10年前のことを考えるべきではない。今は全く異なる世代だ。特にイタリアでは、ヨーロッパの他のクラブと競うだけの経済力がない。 売上高を見れば明らかだ。結局のところ、準決勝に進出するのは経済的に最も強いチームだ。許容誤差が小さい状況では、チームを構築する上で実力と運の両方が必要になる。売上高が10億あれば、たとえ2億の失敗をしても、さらに資金を投入できる。ミランは競争力と持続可能性を両立させるべく取り組んでいる。 今やクラブは企業です。だからこそ、スポーツ面も商業面も重要になるのです。トップチームから草の根活動まで一貫した体制でなければなりません。そうしてこそ、クラブが頼れる強固な基盤を築けるのです。そうでなければ、行き当たりばったりになってしまいます。こうした基盤を作らなければ、いつまでも漂流したままです」。

    おそらく、フォワードだけに依存しない他のすべての状況を改善する必要があるのでしょうか？

    「選手同士の連携を強化する必要があります。プリシッチとレアオはそのポジションで一緒にプレーした経験が浅いですが、他の選手たちも同様です。とはいえ、フィレンツェでのフルクルグとプリシッチの連携は素晴らしかった。日曜日の試合ではプリシッチが彼を見失ってしまいましたが、サッカーではよくあることです」

    イタリアのチームがヨーロッパでこれほど苦戦するのは、よくあることではないですか？その激しさは、選手や監督、リーグによって異なるのでしょうか？

    「ここで説明しようとしても、何も説明できないし、真実を握っているわけでもないから、ただ言うだけになる。イタリアのサッカーを貶めるべきではない。我々にはそれなりの特徴があり、それは中世の要塞防衛から続くイタリア人の歴史の一部なのだ。今は誰もが口を出す。パススピードは確かに異なり、それは選手次第だ。なぜヨーロッパの試合はスピードが速いのか？ まず第一に、勝つか負けるかの世界だからだ。 イングランドのリーグは全く異なるもので、優れているわけでも劣っているわけでもない。イタリアではプレーが停滞し、スペースが少ないと言われるが、ポジティブな面を見よう。ゴールを決めるのがより難しいということだ。我々はこうして生まれ育ち、進化してきた。異なる文化を持つ他国を真似てはならない。クラブごとに歴史は異なる。ユース部門を整備し、異なる手法を見つけなければならない。しかし、口にするだけではダメだ。実行しなければならない！ そして決断を下すことだ。これ以上話すと論争になりそうなので、ここで締めくくる。すべてのユース部門に関する数字を明らかにすべきだと思う。これらの数字を公表すべきだ。サッカーをしている多くの子供たちがすぐに辞めてテニスに転向してしまうことを懸念しなければならない。シナーのような選手を育てるには、その背後に膨大な努力がある。注意を払う必要がある。ユース部門を理解している人なら、改革を行うだけでいいのだ」。

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