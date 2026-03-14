「我々はヨーロッパで最高の守備力を持っているのか？ スクデット（セリエA優勝）を狙うことではなく、現在7ポイントのリードを保ち、これまで最強であることを証明してきたチームが前にいることを踏まえ、全力を尽くさなければならない。 順位表でトップ4に入るにはあと5勝が必要だ。他チームのことなど気にせず、自分たちのことだけに集中しなければならない。インテルに追いつく方法はただ一つ。自分たちの試合に勝ち、彼らが勝ち点を落とすことだ。結果はピッチが証明してくれるだろう。」