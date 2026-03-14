インテルとのダービーを1-0で制したミランは、セリエA第29節に臨む。ロッソネーラは日曜日の夜20時45分、マウリツィオ・サッリ監督率いるラツィオと対戦する。試合を控えた前日、ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督が記者会見に臨んだ。以下は彼の発言である：
翻訳者：
ミラノ、アッレグリ監督：「スクデット？インテルに追いつく方法はただ一つだ。ヒメネスはラツィオ戦を欠場、ラビオの代役はジャシャリかリッチになるだろう」
シェフチェンコの訪問
「シェバの訪問は、私にとってもチームにとっても嬉しいことでした。明日への幸運をもたらしてくれたことを願っています」
ダービー戦後
「試合後は、特に勝ち点3を獲得し、追随するチームとの差を広げられたことで、チームは活気に満ちていました。その後、火曜日にはチームは落ち着いた雰囲気を取り戻しました。次はラツィオとの対戦ですが、彼らは技術に優れたチームで、スペースをうまく塞ぐ選手たちが揃っています。さあ、勝ち点70を目標に掲げましょう」。
リーグ優勝
「我々はヨーロッパで最高の守備力を持っているのか？ スクデット（セリエA優勝）を狙うことではなく、現在7ポイントのリードを保ち、これまで最強であることを証明してきたチームが前にいることを踏まえ、全力を尽くさなければならない。 順位表でトップ4に入るにはあと5勝が必要だ。他チームのことなど気にせず、自分たちのことだけに集中しなければならない。インテルに追いつく方法はただ一つ。自分たちの試合に勝ち、彼らが勝ち点を落とすことだ。結果はピッチが証明してくれるだろう。」
ラビオの不在
「ラビオがいないと戦力が落ちるのか？数字なんて破るためにあるものだ。明日、ジャシャリとリッチのどちらが出場するかは分からないが、チームとして秩序あるプレーを見せることが重要だ。ラツィオは試合終盤に多くのゴールを決めているチームだ。明日はスタジアムが満員になるだろうが、そこには1万人のミランサポーターがいる。それが我々にとって重要なことだ」
攻撃陣
「ヒメネスは招集されない。今日はチームと一緒に半分の練習を行う予定で、精神状態は非常に良好だ。攻撃陣で起用できる選手が多ければ多いほど良い」。
優勝争いの巻き返し？
「繰り返すが、我々がインテルに追いつく方法はただ一つだ。彼らが負け、我々が勝つことだ。こうしたあれこれの議論は……結果が出てみなければ、我々が多くの試合に勝ち、彼らが勝ち点を落としたかどうか、真価は問われないだろう」
ラツィオとの対戦
「厳しい試合になるだろう。相手は守備が堅い。彼らのスタイルからして、常にこうした戦い方をしてきた。相手にとっては重要な一戦になる。何と言ってもミランに勝ちたいと思っているからだ。我々にとっても重要な試合だ。この勝利で、一歩前進できるからだ」
チャンピオンズリーグにおけるイタリア勢の苦戦
「サッカーの魅力は、評価が分かれるところにあるし、毎年状況が変わる点にあります。今は決勝トーナメントの段階ですが、イングランドのチームも苦戦しています。この形式は一方で面白いもので、試合数も多く、順位表の上下を行き来するリスクもあります。来年はまた違う展開になるかもしれません。重要なのは試合をすることです。あとは、各チームが何ができるかを見極めるだけです。決まったルールなんてありませんから」
プリシッチ
「体調はだいぶ良くなっている。ダービーでは良いプレーを見せた。着実に成長している。彼だけでなく、レアオ、フルクルグ、そしてンクンクも調子がとても良い」
コース
「我々が持つべき強さとは、状況によって浮き沈みすることなく、常に平静な心持ちで取り組むことだ。ミランは順調な歩みを見せている。まだ目標を達成したわけではないが、繰り返しになるが、3月まで目標を懸けて戦える状況を作り出せたことは、我々にとって良いことだ。今こそ、勝負をかける試合が続く。」