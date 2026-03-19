ミラノ、アッレグリ監督に朗報：ロフタス＝チークに保護具を装着、ナポリ戦への出場を目指す

ミランはチャンピオンズリーグ出場権争いにおいて、これ以上貴重な勝ち点を失うことを望んでおらず、今後の試合に向けて万全の準備を進めている。トリノ戦では、前節のラツィオ戦で1試合の出場停止処分を終えたラビオが、アッレグリ監督の下で復帰する。 ロッソネリの戦術において、リヴォルノ出身の監督がチームにもたらしたサッカー哲学において重要な存在となったあるMFにとって、重要なニュースも予定されている。その名はロフタス＝チークだ。