ミランはチャンピオンズリーグ出場権争いにおいて、これ以上貴重な勝ち点を失うことを望んでおらず、今後の試合に向けて万全の準備を進めている。トリノ戦では、前節のラツィオ戦で1試合の出場停止処分を終えたラビオが、アッレグリ監督の下で復帰する。 ロッソネリの戦術において、リヴォルノ出身の監督がチームにもたらしたサッカー哲学において重要な存在となったあるMFにとって、重要なニュースも予定されている。その名はロフタス＝チークだ。
Getty Images/Calciomercato
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ミラノ、アッレグリ監督に朗報：ロフタス＝チークに保護具を装着、ナポリ戦への出場を目指す
ロフタス・チーク用器具
ロフタス＝チークは、顎の歯槽突起の骨折と数本の歯の破折を伴う怪我のため、去る2月22日から戦線離脱している。 同選手は直ちに手術を受けた。当編集部が入手した情報によると、このミッドフィールダーはまもなく保護具を装着できるようになり、代表戦による中断期間中にアッレグリ監督率いるチームに復帰できる見込みだ。
ナポリ戦での復帰
ミランの目標は、ロフタス＝チークを最短でピッチに戻すことだ。すべてが予定通り進めば、この元チェルシーの選手は、4月6日（月）のナポリ戦においてアッレグリ監督の指揮下でプレーできることになる。
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