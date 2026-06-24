ミラノのスカウトがブラジルへ。ガーディナーが注目するフラメンゴのMFエヴェルトン・アラウージョとは。

ブラジルではここ数時間、ミランがMFエヴェルトン・アラウージョに約1500万ユーロの5年契約を提示したと報じられている。2003年生まれの同選手の移籍権は、70%をフラメンゴ、30%をヴォルタ・レドンダが保有する。
ただ、フラメンゴに近い筋は「具体的なオファーは確認されていない」と主張。監督や経営、スカウトを一新したミラン側の関心にとどまるとの見方もある。
ブラジルではここ数時間、ミランがMFエヴェルトン・アラウージョに約1500万ユーロの5年契約を提示したと報じられている。2003年生まれの同選手の移籍権は、70%をフラメンゴ、30%をヴォルタ・レドンダが保有する。
ただ、フラメンゴに近い筋は「具体的なオファーは確認されていない」と主張。監督や経営、スカウトを一新したミラン側の関心にとどまるとの見方もある。
オファーの真偽は不明だが、ミランは数か月間、ガーディナーとロモンテが収集・分析したデータに基づきエヴェルトン・アラウージョを注視している。ブラジルでは欧州でプレーする準備は整っていると見なされ、評価額約2000万ユーロはイタリアのクラブにとって手の届く範囲だ。
エヴェルトン・アラウージョは、トランジションとプレスに秀でたMF。ボール奪取時の激しいプレッシャーが武器だ。ボランチが主戦場だが、サイドMFもこなす。ルーベン・アモリム監督の下ではポジショナルなボランチとして起用される可能性もある。1対1に強く、広い範囲をカバーできる。
フラメンゴでは着実に成長。2023年のトップチームデビュー後、徐々に定位置を確立した。2025シーズンは35試合1ゴール、2026シーズンは現時点で13試合に出場している。