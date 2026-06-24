ミラノのスカウトがブラジルへ。ガーディナーが注目するフラメンゴのMFエヴェルトン・アラウージョとは。

ブラジルではここ数時間、ミランがMFエヴェルトン・アラウージョに約1500万ユーロの5年契約を提示したと報じられている。2003年生まれの同選手の移籍権は、70%をフラメンゴ、30%をヴォルタ・レドンダが保有する。





ただ、フラメンゴに近い筋は「具体的なオファーは確認されていない」と主張。監督や経営、スカウトを一新したミラン側の関心にとどまるとの見方もある。