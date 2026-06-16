これほど若いスポーツディレクターに会うのは、イタリアでは珍しい。とはいえ、ナポリのジョヴァンニ・マンナは彼とほぼ同い年だが……

「ドイツでも同じです、正直に言うと。 僕はプロレベルでプレーしたことはないし、ユース時代ですらプレーしたことはありません。むしろ、自分にはその才能がないと早くから気づいていました（笑）。有名な父親もいないし、サッカー界に知り合いもいませんでした。でも夢はあったし、幸運にも一緒に仕事をする機会を得た人々から学びながら、ここに至るまで懸命に努力してきました。ええ、もちろん運も味方してくれたのは確かです」。

パチョを900万で獲得しPSGに4000万で売却、エキティケを約1600万で取りリヴァプールから9500万を回収、マルムシュを無償で迎えマンチェスター・シティから7500万を得た。運だけではない。

「これはチームワークの成果で、特別な秘訣はありません。まず、世界中から才能を見つけ、適切な条件でフランクフルトに呼び寄せます。次に、選手がリラックスしてプレーできるよう全力で支援します。若ければ失敗を許し、個人指導などで成長を促します」。

フランクフルトは多くの選手を売却しながらもピッチで結果を出している。なぜなのか？

「コロ・ムアニやエキティケのような選手を放出すれば、戦力低下は避けられません。引き留めるのは不可能です。それでもプロジェクトへの野心は捨てません。では何をするか？ 答えはシンプル。新しい才能を発掘し、育てるのです。 選手取引とスカウティングは細くつながっている。そのバランスを保ち、各サイクルの初期の困難を乗り越えれば、ピッチでも結果を出し続けられる」。





率いるアイントラハトの哲学とは何ですか？

「ピッチ上で全力を尽くし、チャンスを作り、リスクを受け入れる。勇気を持ってプレーすれば失点もあるが、それは大したことではない。」