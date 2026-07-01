ミラノでコモットとカマルダの代理人と会談。将来が決定、内容が漏れる。

MilanNews.itによると、ミランはカマルダとコモットとの契約を2031年6月30日まで延長し、待遇も見直すことで合意した。





リベラリのような事態を再発させないことが目的で、契約は2031年6月30日まで延長され、報酬も調整される見込みだ。





アモリム監督は2人を直接視察し、今季の戦力として評価するつもりだ。