カサ・ミランでは、2人の若手選手フランチェスコ・カマルダとクリスチャン・コモットの将来を話し合う重要な一日となった。エージェントのジェッペ・リソ氏とマリアンナ・メッカッチ氏がアルド・ロッシ通りに到着し、両選手の去就を協議。2人とも2008年生まれで、まずはトップチームの合宿に参加する予定だが、移籍市場が閉じるまでにレンタル移籍する見込みだ。
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ミラノでコモットとカマルダの代理人と会談。将来が決定、内容が漏れる。
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カマルダとコモットは2025-26シーズンをレンタル移籍で過ごした。 FWカマルダはレッチェでリーグ戦とコッパ・イタリア計23試合に出場し、足首の負傷を抱えつつもボローニャ戦で1得点を記録。MFコモットはスペツィアでセリエB28試合とコッパ・イタリア2試合に出場した。両選手ともミランとの契約は2028年まで。
カマルダとコモット：ミランとの会談で明らかになったこと
MilanNews.itによると、ミランはカマルダとコモットとの契約を2031年6月30日まで延長し、待遇も見直すことで合意した。
リベラリのような事態を再発させないことが目的で、契約は2031年6月30日まで延長され、報酬も調整される見込みだ。
アモリム監督は2人を直接視察し、今季の戦力として評価するつもりだ。