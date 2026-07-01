マッティア・リベラリの去就を巡る駆け引きの結果が間もなく判明する。 milannews.itによると、直近の数時間にはジェリー・カルディナーレ会長、カタンツァーロ所属のMF、代理人アレッサンドロ・ルッチ氏が参加するオンライン会議が開かれ、現状を共有した。これは、特に新監督ルーベン・アモリム氏が主導する、2007年生まれの同選手をミランに呼び戻すための働きかけを確認する場となった。
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ミラノでカルディナーレとリベラリの首脳会談が終了。数時間以内にコモとも接触する見込みで、今後の展開が注目される。
カルディナーレがピッチに立つ
カルディナーレ会長は自ら交渉に介入し、特にコモなど他のクラブより有利な条件を生かそうとした。ミランはリベラリの契約解除条項600万ユーロの50％を受け取る権利を持ち、実質300万ユーロで獲得できる。 そのためミランは300万ユーロで移籍を成立できる見込みで、さらに「ミラン・フトゥーロ」所属の2007年生まれマッティア・カッペレッティと2006年生まれヤコポ・サルドの2名についてもカターニアのクラブ幹部と交渉している。
次はコモの番だ
milannews.itによると、本日予定されていた首脳会談は午前中に開催され、すでに終了した。 今後数時間以内に、マッティア・リベラリ選手側とコモが再交渉する。コモはここ数週間、サッスオーロ（カタンツァーロ時代にリベラリを指導したアルベルト・アクイラーニが監督）より優位に立ち、大筋で合意していた。 しかし、ミランが再浮上したことを受け、コモは競り合いには参加せず、リベラリからの早期回答を待っている。