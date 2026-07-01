milannews.itによると、本日予定されていた首脳会談は午前中に開催され、すでに終了した。 今後数時間以内に、マッティア・リベラリ選手側とコモが再交渉する。コモはここ数週間、サッスオーロ（カタンツァーロ時代にリベラリを指導したアルベルト・アクイラーニが監督）より優位に立ち、大筋で合意していた。 しかし、ミランが再浮上したことを受け、コモは競り合いには参加せず、リベラリからの早期回答を待っている。