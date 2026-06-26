ジェリー・カルディナーレはミランの主導権を自ら握ろうと行動に移した。ミラン本拠地での首脳会議では、レッドバードオーナーがロッソネロオーナーとして4年間で最も積極的に関与し始めた。ガーディナー、アルマシュタット、カステルブランコと共に、移籍市場に即座に参入する戦略を策定中だ。
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ミラノでカルディナーレがメンデス氏やPSGとラモス獲得を直接交渉。カサ・ミラノで会談。
アモリン、通話中
移籍市場のサミットには、ロッソネロの新監督アモリムも参加した。ミランは英国式を採用しているため、彼を「ミランの新マネージャー」と呼ぶほうが適切だ。監督が獲得・放出・残留選手を指示し、経営陣はそれを可能な限り実現する。
ラモスが最優先だ
ミランは迷わず、大物FWを早期に獲得して好スタートを切りたい。カルディナーレ会長は代理人のメンデス氏と協力し、PSGでW杯に出場中の2001年生まれFWゴンサロ・ラモスを狙う。
昨日、PSGに提示した初オファーは基本＋ボーナスで5400万ユーロに迫る規模。ミランは数日内の合意を確信する。選手も移籍に前向きだが、ライバルクラブの存在がリスクだ。
ディフェンダー2人、ミッドフィールダー1人、ウイング1人
モドリッチの去就が明確になるまで、アモリム監督は愛弟子のヒュルマンドのようなMF1人、CB2人、攻撃的ウイング1人の補強を要求した。
ムサとチュクウェゼは合宿で入念に評価され、ボンドは放出が濃厚。カマルダ、コスティッチ、シセ、コモットといった若手にも残留の可能性がある。