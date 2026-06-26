ミラノでカルディナーレがメンデス氏やPSGとラモス獲得を直接交渉。カサ・ミラノで会談。

ミランは迷わず、大物FWを早期に獲得して好スタートを切りたい。カルディナーレ会長は代理人のメンデス氏と協力し、PSGでW杯に出場中の2001年生まれFWゴンサロ・ラモスを狙う。

昨日、PSGに提示した初オファーは基本＋ボーナスで5400万ユーロに迫る規模。ミランは数日内の合意を確信する。選手も移籍に前向きだが、ライバルクラブの存在がリスクだ。