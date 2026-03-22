ミランにとって重要な日々が続いている。アッレグリ監督率いるチームはトリノ戦（3-2で勝利）で勝利を収め、2位の座を固め、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けた重要な一歩を踏み出した。しかしピッチ外では、クラブもまた、今後のミランの構想を練ることに同様に力を注いでいる。
Calciomercato
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ミラノでアッレグリ、フルラーニ、タレが会談：来季に向けた準備がすでに始まっており、予算と目標が確定した
スカイ・スポーツの報道によると、今週、フルラーニ、タレ、アッレグリの3者による初の会談が行われた。会談はカサ・ミランで行われ、次期移籍市場に充てられる予算について、そしてその結果として、今シーズンよりもはるかに多くの試合を戦うことになる監督に託されるチームをいかに構築するかについて話し合われた。
技術スタッフとクラブ経営陣が共有する計画は、若手で台頭しつつある選手たちと、国際的な経験を持ち、すでに熟練し、3つの戦線での戦いに備えが整っている選手たちを組み合わせることに重点を置く。したがって、スカイ・スポーツによれば、双方の意向は一致しており、これが今夏の補強に向けた指針となる見込みだ。
ミランは、リーグ戦での勝ち点3と、フルラーニCEOとタレスポーツディレクターが参加したトップ会議を新たな出発点とする。これは、今後のシーズンに向けた基盤を築くための会議を組織したクラブの結束力を示すものだ。
ここ数週間で既に報じられていた通り、アッレグリ監督は少なくとも4人の補強を求めており、その全員がトップクラスの選手となる見込みだ。トスカーナ出身の監督にとって、補強が必要なポジションは4～5つある。具体的には、少なくとも1人のセンターバック（できれば左利き）、サイドバック、得点力のあるインサイドミッドフィルダー、モドリッチに代わるプレイメーカー、そして得点力のあるストライカーが必要とされる。
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