ミラノでアッレグリ、フルラーニ、タレが会談：来季に向けた準備がすでに始まっており、予算と目標が確定した

スカイ・スポーツの報道によると、今週、フルラーニ、タレ、アッレグリの3者による初の会談が行われた。会談はカサ・ミランで行われ、次期移籍市場に充てられる予算について、そしてその結果として、今シーズンよりもはるかに多くの試合を戦うことになる監督に託されるチームをいかに構築するかについて話し合われた。





技術スタッフとクラブ経営陣が共有する計画は、若手で台頭しつつある選手たちと、国際的な経験を持ち、すでに熟練し、3つの戦線での戦いに備えが整っている選手たちを組み合わせることに重点を置く。したがって、スカイ・スポーツによれば、双方の意向は一致しており、これが今夏の補強に向けた指針となる見込みだ。