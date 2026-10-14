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ライブ
cm grafica bastoni italia 2027
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ミラノでのイタリア対フランス戦：チケット販売中、価格は？

イタリア
フランス

イタリア代表のグループでの最後のホーム戦は、11月12日（木）にスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで開催される予定だ。チケットは20ユーロから。家族、12歳未満、18歳未満、65歳超、大学生には割引料金が設定されている。

サン・シーロで、欧州と世界のサッカー界を代表する魅力的な一戦が2年ぶりに開催されるイタリア対フランスのチケットが発売中だ。イタリア代表にとってUEFAネーションズリーグのグループリーグ最後のホーム戦となるこの試合は、11月12日（木）20時45分からミラノのジュゼッペ・メアッツァ・スタジアムで行われる。


チケットは、Vivaticket の正規販売店およびticketing.figc.itで購入できる。家族連れ、12歳未満、18歳未満、65歳超、大学生には割引料金が適用される。


イタリア代表がミラノに戻ってくる

1910年5月15日、イタリア代表の歴史的な初試合はミラノでフランスを相手に行われた。アレーナ・チヴィカでの一戦はイタリアが6-2で勝利した。その10年後の1920年1月18日にはフランスを9-4で下し、ミラノで行われた全試合の中で最大差の勝利を収めた。ミラノは、イタリア代表戦の開催数でローマに次ぐ都市であり、64試合で39勝19分け6敗を記録している。1905年から1911年まではイタリアサッカー連盟の本部も置かれていた。イタリア代表は同市の4つの会場で試合を行ってきた。アレーナ・チヴィカ、ヴェロドロモ・センピオーネ（1928年に解体）、ヴィアーレ・ロンバルディアのカンポ・ミラン、そして1980年3月3日にジュゼッペ・メアッツァの名を冠したサン・シーロ・スタジアムだ。


イタリア代表がメアッツァでプレーするのは、ワールドカップ予選グループ最終戦でノルウェーに1-4で敗れて以来1年ぶり、ネーションズリーグでフランスに1-3で敗れて以来2年ぶりとなる。イタリアはミラノでの直近3試合に敗れている。それ以前、同地では1925年1月のハンガリー戦で1-2と敗れてから、2021年10月のスペイン戦で1-2と敗れるまで、実に96年にわたり無敗を保っていた。


  • チケットの価格

    オレンジエリア貴賓席（ホスピタリティ付き）：195ユーロ

    レッド・スカイラウンジ：180ユーロ

    オレンジ・スカイラウンジ：160ユーロ

    赤エリア法人向けボックス席：180ユーロ

    赤エリア貴賓席：110ユーロ

    赤エリア・チェア席：100ユーロ


    赤エリア1層目スタンド席：80ユーロ

    赤エリア1層目スタンド席（65歳超割引）：70ユーロ


    赤エリア1層目スタンド席（12歳未満割引）：40ユーロ

    赤エリア1層目スタンド側方席：60ユーロ

    赤エリア1層目スタンド側方席（65歳超割引）：50ユーロ

    赤エリア1層目スタンド側方席（家族向け特別料金・大人）：35ユーロ

    赤エリア1層目スタンド側方席（家族向け特別料金・18歳未満）：25ユーロ

    赤エリア1層目スタンド側方席（12歳未満割引）：14ユーロ


    オレンジエリア貴賓席：80ユーロ

    オレンジエリア1層目スタンド席：70ユーロ

    オレンジエリア1層目スタンド席（65歳超割引）：60ユーロ


    オレンジエリア1層目スタンド席（12歳未満割引）：35ユーロ

    オレンジエリア1層目スタンド側方席：50ユーロ

    オレンジエリア1層目スタンド側方席（65歳超割引）：40ユーロ

    オレンジエリア1層目スタンド側方席（家族向け特別料金・大人）：30ユーロ

    オレンジエリア1層目スタンド側方席（家族向け特別料金・18歳未満）：20ユーロ

    オレンジエリア1層目スタンド側方席（12歳未満割引）：10ユーロ


    青・緑エリア1層目スタンド席：40ユーロ

    青・緑エリア1層目スタンド席（18歳未満割引）：20ユーロ


    赤・オレンジエリア2層目スタンド席：40ユーロ

    赤・オレンジエリア2層目スタンド席（65歳超割引）：30ユーロ

    赤・オレンジエリア2層目スタンド席（12歳未満割引）：10ユーロ



    青・緑エリア2層目スタンド席：30ユーロ

    青・緑エリア2層目スタンド席（大学生割引）：14ユーロ


    青・緑エリア2層目スタンド席（12歳未満割引）：10ユーロ


    青・緑エリア3層目スタンド席：20ユーロ

    青・緑エリア3層目スタンド席（12歳未満割引）：5ユーロ

    赤エリア3層目スタンド席：20ユーロ

    赤エリア3層目スタンド席（12歳未満割引）：5ユーロ



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