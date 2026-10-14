サン・シーロで、欧州と世界のサッカー界を代表する魅力的な一戦が2年ぶりに開催される。イタリア対フランスのチケットが発売中だ。イタリア代表にとってUEFAネーションズリーグのグループリーグ最後のホーム戦となるこの試合は、11月12日（木）20時45分からミラノのジュゼッペ・メアッツァ・スタジアムで行われる。





チケットは、Vivaticket の正規販売店およびticketing.figc.itで購入できる。家族連れ、12歳未満、18歳未満、65歳超、大学生には割引料金が適用される。





イタリア代表がミラノに戻ってくる

1910年5月15日、イタリア代表の歴史的な初試合はミラノでフランスを相手に行われた。アレーナ・チヴィカでの一戦はイタリアが6-2で勝利した。その10年後の1920年1月18日にはフランスを9-4で下し、ミラノで行われた全試合の中で最大差の勝利を収めた。ミラノは、イタリア代表戦の開催数でローマに次ぐ都市であり、64試合で39勝19分け6敗を記録している。1905年から1911年まではイタリアサッカー連盟の本部も置かれていた。イタリア代表は同市の4つの会場で試合を行ってきた。アレーナ・チヴィカ、ヴェロドロモ・センピオーネ（1928年に解体）、ヴィアーレ・ロンバルディアのカンポ・ミラン、そして1980年3月3日にジュゼッペ・メアッツァの名を冠したサン・シーロ・スタジアムだ。





イタリア代表がメアッツァでプレーするのは、ワールドカップ予選グループ最終戦でノルウェーに1-4で敗れて以来1年ぶり、ネーションズリーグでフランスに1-3で敗れて以来2年ぶりとなる。イタリアはミラノでの直近3試合に敗れている。それ以前、同地では1925年1月のハンガリー戦で1-2と敗れてから、2021年10月のスペイン戦で1-2と敗れるまで、実に96年にわたり無敗を保っていた。



