最多優勝記録を持つバイエルン・ミュンヘンは、当面の間、スペインでの活躍が振るわなかったブライアン・サラゴサを戦力外とする見通しだ。『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙の報道によると、現在レンタル移籍先であるASローマは、このウイング選手に対する合意済みの買い取りオプションを行使しないため、彼は夏に再びバイエルンへ戻ることになる。その後、この24歳の選手の去就はどうなるのか――まだ不透明だ！
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ミュンヘンへの帰還！FCバイエルンは不振から抜け出せない
ジャロロッシは昨冬、バイエルンと1300万ユーロの買い取りオプションについて合意していた。これは特定の条件を満たした場合に発動するものであった。すなわち、ローマがチャンピオンズリーグまたはヨーロッパリーグへの出場権を獲得し、サラゴサが全試合のプレー可能時間の少なくとも半分に出場することである。
しかし、現在このスペイン人選手は条件から程遠い状況にあり、セリエAでは直近3試合連続で90分間ベンチに留まっている。
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ASローマはバイエルンに罰金を支払わなければならない
サラゴサとイタリア側の間には折り合いがつかないようで、そのためイタリア側は、約6週間前にセルタ・ビーゴへのレンタル移籍が打ち切られた後に一時的にレンタルしていた選手を、正式に獲得することを避けるため、バイエルン・ミュンヘンに対して50万ユーロの違約金を支払うことを受け入れた。
スペイン1部リーグのサラゴサでは、26試合で6得点を記録した。バイエルンは、身長164cmのこの左ウイングがミュンヘンで合計171分しか出場機会を得られなかったことを受け、前シーズンにすでにこの24歳の選手をスペインのCAオサスナへレンタル移籍させていた。
サラゴサは2024年1月、当初はレンタル移籍で、その後グラナダFCから総額1700万ユーロの移籍金でバイエルンに完全移籍した。しかし、言語の壁や、当時のトーマス・トゥヘル監督との関係が芳しくなかったとされることもあって、彼はチームに定着できなかった。ミュンヘンでの契約は2029年まで残っている。
ブライアン・サラゴサの経歴と統計
期間 クラブ 試合 得点 アシスト 出場時間 2022年から2024年 FCグラナダ 58 11 3 2,846 2024 FCバイエルン 7 - - 171 2024年から2025年 CAオサスナ（レンタル） 28 1 6 1,882 2025 セルタ・ビーゴ（レンタル） 26 2 4 1,420 2026 ASローマ（レンタル） 6 - 1 191