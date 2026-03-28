ミュンヘンへの帰還！FCバイエルンは不振から抜け出せない

サラゴサとイタリア側の間には折り合いがつかないようで、そのためイタリア側は、約6週間前にセルタ・ビーゴへのレンタル移籍が打ち切られた後に一時的にレンタルしていた選手を、正式に獲得することを避けるため、バイエルン・ミュンヘンに対して50万ユーロの違約金を支払うことを受け入れた。

スペイン1部リーグのサラゴサでは、26試合で6得点を記録した。バイエルンは、身長164cmのこの左ウイングがミュンヘンで合計171分しか出場機会を得られなかったことを受け、前シーズンにすでにこの24歳の選手をスペインのCAオサスナへレンタル移籍させていた。

サラゴサは2024年1月、当初はレンタル移籍で、その後グラナダFCから総額1700万ユーロの移籍金でバイエルンに完全移籍した。しかし、言語の壁や、当時のトーマス・トゥヘル監督との関係が芳しくなかったとされることもあって、彼はチームに定着できなかった。ミュンヘンでの契約は2029年まで残っている。