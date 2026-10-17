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「ミュンヘンに来ることをよく考えた方がいい！」ヴァンサン・コンパニがRBライプツィヒに厳しい警告
コンパニ、敵地に乗り込むライプツィヒに明確な警告
バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督が、アリアンツ・アレーナでの重要なブンデスリーガの一戦を前に、RBライプツィヒに自信に満ちた警告を発した。ベルギー人指揮官は、秋の試合日程が過密になる中、アウェーチームはミュンヘンで戦うことの厳しさに直面しなければならないと強調した。
コンパニ監督は、選手たちが非常に鋭い状態を保ち、意欲にあふれ、強豪との対戦を心待ちにしていると語った。
また、バイエルンの根幹を支えるのは、精力的に走ること、高いエネルギーを保つこと、そしてピッチ上での競争を楽しむことだと強調した。
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監督、自信に満ちた相手にも攻撃的に戦うと約束
戦術面について語ったコンパニ監督は、バイエルンが試合開始からライプツィヒに攻めを仕掛ける考えを明確にした。「攻撃したい。ホームで戦うし、勝利に飢えている」と語り、こう続けた。「ライプツィヒの強みは分かっている。彼らがいくつか変更を加えたことも見て取れる」
「彼らは自信を持ってここに来る。私たちはここ2試合で50本のシュートを放った。チームとして多くのことをうまくできている」
「いくつかの点を改善できれば、ベストの状態までそう遠くない。私たちにはそれができると分かっている」
コンパニ、アリアンツ・アレーナを要塞にする気概を求める
最近の守備をめぐる話し合いや、過去のライプツィヒとのカップ戦を振り返り、コンパニ監督は選手たちに、これまでの試合を引きずらず、試合を完全に支配するよう求めた。「早く区切りをつけることが重要だ」とコンパニ監督は語った。「話し合いは済ませた。その件はもう終わりだ」
「相手はミュンヘンに乗り込んでくるということを考えなければならない。こうした試合は、ピッチ上での質が勝負を決めることが多い」
「相手にはスピードのあるサイドの選手と力強いアタッカーがいる。我々にもそうした選手がいる。創造性が多く見られる試合だ。流れが一方に傾き始めれば、そのまま大きく傾くこともある」
- AFP
大一番を前にデミチェリスに敬意
コンパニはライプツィヒのマルティン・デミチェリス監督も称賛した。ピッチ脇での監督対決を前に、南米と欧州での指導実績に言及し、「彼はアルゼンチンで優勝した。それは簡単なことではない」と語った。
「ライプツィヒは安定したチームであり、安定したクラブだ。一貫して仕事に取り組めば、いずれ欧州でも飛躍を遂げられる。そして明日は対戦相手になる」
バイエルンはミュンヘンでライプツィヒを迎え、多くのシュートを勝ち点3につなげることを目指す。
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