バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督が、アリアンツ・アレーナでの重要なブンデスリーガの一戦を前に、RBライプツィヒに自信に満ちた警告を発した。ベルギー人指揮官は、秋の試合日程が過密になる中、アウェーチームはミュンヘンで戦うことの厳しさに直面しなければならないと強調した。

コンパニ監督は、選手たちが非常に鋭い状態を保ち、意欲にあふれ、強豪との対戦を心待ちにしていると語った。

また、バイエルンの根幹を支えるのは、精力的に走ること、高いエネルギーを保つこと、そしてピッチ上での競争を楽しむことだと強調した。